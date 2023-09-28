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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة ربة منزل بجوار خط السكة الحديد بطوخ

جثة
جثة

عثر أهالي مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، على جثة ربة منزل بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة مزلقان كفر الجمال، ولم يعثر بحوزتها على أوراق أو مستندات تفيد في تحقيق شخصيتها، ولم يتعرف عليها من أهالي المنطقة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل مجهولة الهوية بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة مزلقان كفر الجمال دائرة المركز.


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة ربة منزل، مجهولة الهوية، بجوار شريط السكة الحديد، بالقرب من مزلقان كفر الجمال دائرة المركز، حيث تبين إصابتها بكسور متفرقة بالجسم والجمجمة، كما أنه لم يعثر بحوزتها على أية أوراق ثبوتية تفيد في تحقيق شخصيتها، حيث رجحت التحريات سقوطها من أحد القطارات، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بنشر أوصاف الجثة ورفع بصماتها للتوصل لأهليتها.

القليوبية شرطة طوخ طوخ مدير أمن القليوبية أمن القليوبية

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