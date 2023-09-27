تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص وإصابة آخرين بشبرا الخيمة لجلسة أكتوبر

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابى رئيس المحكمة، وعضوية تامر محمد رضا البرديسى ومحمود منير خليل وأمير المؤمنين حسن حسن، وأمانة سر محمد شهاب، تأجيل محاكمة ٤ متهمين بينهم ٣ أشقاء، متهمين بإنهاء حياة شخص وإصابة آخرين فى شبرا الخيمة لجلسة دور أكتوبر المقبل للمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ٢٣٤٧٥ لسنة ٢٠٢٢ جنايات قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤٤١٩ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، أنه فى يوم ٨ / ١١ / ٢٠٢٢ ، قام كل من: " شعبان أ.ح"، وشهرته ( دودو ) ٢٤ سنة صاحب مغسلة ومقيم الكابلات بشبرا الخيمة، " باسم أ.ح" ٣٥ سنة - عامل مقيم ذات العنوان، " إسلام ع.ش" ٢٤ سنة عاطل، " صابر أ.ح" ٢٣ سنة، " سيد أ. ح"، وجميعهم مقيمين دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية

المتهمون جميعاً وآخرون مجهولون قتلوا عمداً المجني عليه " مصطفى يوسف عبد الرحمن أحمد" عن سبق إصرار إثر خلاف سابق، إذ استدرجه المتهم الثالث لمحل الواقعة وما أن ظفرا به المتهمين الأول والثاني حتى أطلقاً صوبه وابلاً من الأعيرة النارية من سلاحيهما قاصدين من فعلتهما إزهاق روحه فأحدثا إصاباته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق أودت بحياته إبان تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من آزرهما على النحو المبين بالأوراق.