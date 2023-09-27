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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شخص مجهولة الهوية بالقليوبية

جثة
جثة

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف لغز العثور على جثة شخص داخل مروى مائي بمنطقة أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حيث تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية ويرتدى كامل ملابسه ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة.

وجرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بنشر صورة المتوفي للتوصل لأهليته ورفع البصمات الخاصة به، وطلب تحريات المباحث عن الواقعة وملابساتها وصولا لهوية المتوفي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص داخل مروى مائي بمنطقة أبو الغيط دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة شخص مجهول الهوية بمروي مائي بمنطقة أبو الغيط دائرة المركز، ويرتدى كامل ملابسه ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، وجرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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