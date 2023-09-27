إصابة شخصين في مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية ري أرض زراعية بالقليوبية

شهدت قرية أجهور الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية حدوث مشاجرة بين طرفين، بسبب الخلاف على أولوية ري الأرض الزراعية الخاصة بكل طرف، ونتج عنها إصابة أحد الطرفين بإصابات قطعية بالرقبة واليد، والآخر بكسر بالساق، جرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى، باستقبال عامل، مصاب بجروح قطعية بالرقبة واليد، وأخر بكسر بالساق، إدعاء مشاجرة بينهما بمنطقة أجهور الكبرى دائرة المركز.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين، بمنطقة أجهور الكبرى دائرة المركز بسبب الخلاف على ري الأرض الزراعية الخاصة بكل منهما، تعدى خلالها أحد الطرفين على الآخر بسلاح أبيض "مطواة" وأحدث إصابته بجروح قطعية بالرقبة واليد، فيما أصيب الأخر بكسر بالساق، جرى نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.