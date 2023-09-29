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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ 9 إجراءات.. صحة القليوبية تكشف استعدادها للعام الدراسي الجديد

حمودة الجزار وكيل
حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

استعدت إدارة الصحة المدرسية، بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بجميع الإدارات التابعة في المحافظة.

متابعة شبكات المياه والصرف الصحي بمدارس القليوبية

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وقال الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الصحة المدرسية، تمثلت فيما يلي:

- تدريب الممرضات على أعمال الصحة المدرسية بالمدارس، ومنها “متابعة الأمراض المزمنة، ومتابعة تطعيمات طلبة المدارس”.

- الفحص الطبي الشامل للتلاميذ.

- عمل كارنيهات التأمين الصحي للتلاميذ.

- تشكيل لجان الصحة المدرسية.

- التأكيد على إلقاء الندوات التثقيفية بالمدارس بشكل يومي.

- التأكد من نظافة المدارس والبيئة الخارجية المحيطة بها.

- متابعة الوجبات الغذائية بالمدارس.

- التأكد من التهوية الجيدة بالفصول والاطمئنان على سلامة الفصول، وعدم وجود أي عوامل خطورة، مثل “الزجاج المكسور، أو وصلات كهرباء مكشوفة” وغيرها.

- متابعة أخذ عينات مياه الشرب شهريا، بالتعاون مع إدارة صحة البيئة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن المديرية تكثف جهودها، بالتعاون بين جميع الإدارات المعنية؛ للحفاظ على صحة أبنائها الطلاب، ومن أجل عام دراسي آمن وخال من أي أمراض.

القليوبية مديرية الصحة والسكان إدارة الصحة المدرسية الصحة المدرسية العام الدراسي الجديد

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