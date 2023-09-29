عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية : تدريب أطباء الحميات والباطنة علي أعمال العناية المركزة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة مرورية داخل مستشفي حميات طوخ ، حيث اطمأن علي تواجد الفريق الطبي النوباتجي بالمستشفي.

حبس تشكيل عصابى لسرقة الحواجز الحديدية بالطرق العامة في القليوبية

مصرع شقيقين في حادث تصادم سيارة ببنها

وخلال الجولة تفقد " حموده" غرفة الطوارئ وتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ ، وقام بالمرور علي الأقسام الداخلية والعناية المركزة  
كما أوصي وكيل الوزارة بضرورة تدريب اطباء الحميات والباطنة العامة علي أعمال العناية المركزة ، مؤكدا علي الإدارات المعنية بسرعة التواصل مع المختصين لتركيب أسرة العناية المركزة والانتهاء من ترخيص الأشعة المقطعية.
جدير بالذكر ان مستشفي حميات طوخ قد أدرجت ضمن خطة الدولة لتطوير  ورفع كفاءة المستشفيات ، بتكلفة إجمالية تتعدي ١٠٠ مليون جنيه ؛ حيث تقع المستشفي علي مساحة ٢٤٦٠ متر مربع ، وتعمل المستشفي بقوة ٧١ سرير وتنوعت بين ٤٣ سرير داخلي ، و٢٨ سرير عناية مركزة للكبار والأطفال.
كما تضم المستشفي قسم للأشعة مجهز بافضل التقنيات بجانب جهاز أشعة مقطعية بقوة ١٦ مقطع ، كما يوجد بمعمل المستشفي مجموعة من أجهزة التحاليل الحديثة إلي جانب جهاز CUPS  لتحليل total PSA والذي يعد الوحيد من نوعه بالقليوبية للكشف عن أورام البروستاتا ، وسيتم الانتهاء من تجهيز المستشفي وفرشها بالكامل خلال شهرين لتعمل بكامل قوتها.

القليوبية وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة كفاءة المستشفيات الأقسام الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

أحمد ينهي حياة نورهان لرفضها الزواج منه.. ومفاجأة بشأن دخوله الجامعة بسلاح

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

رسميا الآن|مفاجأة بسعر الدولار بعد تخلي مصر عن الأخضر بالتعاملات مع الإمارات

سعر الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

تطبق من اليوم.. عقوبات تنتظر مواطنين بسبب التوقيت الشتوي

تقريبًا كان قايل لنفسه| تعليق ناري من طليقة شريف منير بعد انفصالهما

موضوعات متعلقة

حبس تشكيل عصابى لسرقة الحواجز الحديدية بالطرق العامة في القليوبية

مصرع شقيقين في حادث تصادم سيارة ببنها

سقوط عصابة سرقة مستلزمات الطرق بالقليوبية

العثور على جثة ربة منزل بجوار خط السكة الحديد بطوخ

ترشيحاتنا

الدينار يتراجع... أسعار العملات العربية في البنوك اليوم

مهاجم ليفانتي ليس الأول| نجوم رفضوا عروض الانضمام إلى النادي الأهلي.. أسماء مفاجأة

بعد خطوبتها... إطلالات أثارت الجدل لـ ابنة الفنان الراحل محمود الجندي

4 قرارات عاجلة.. الدولة تتحرك لدعم الشباب بدءًا بالتعليم وصولاً للمجتمع المدني

البامية بـ 32 والبصل 19 جنيها.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

منها الروسية والصينية|التعليم: تدريس لغة ثانية للمرحلة الإعدادية في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاسة بطاطس مقلية بالجبنة.. بأسهل الخطوات

بعد شائعات الزواج من تامر عاشور.. إطلالات تكشف أناقة وجمال نانسي نور

اليوم العالمي للقلب.. 5 فحوصات طبية تساعد في الكشف عن النوبات والسكتة

سعر فستان دنيا سمير غانم في مهرجان الفضائيات يثير ضجة| لن تتوقع

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ