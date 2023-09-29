صحة القليوبية : تدريب أطباء الحميات والباطنة علي أعمال العناية المركزة

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة مرورية داخل مستشفي حميات طوخ ، حيث اطمأن علي تواجد الفريق الطبي النوباتجي بالمستشفي.

وخلال الجولة تفقد " حموده" غرفة الطوارئ وتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ ، وقام بالمرور علي الأقسام الداخلية والعناية المركزة

كما أوصي وكيل الوزارة بضرورة تدريب اطباء الحميات والباطنة العامة علي أعمال العناية المركزة ، مؤكدا علي الإدارات المعنية بسرعة التواصل مع المختصين لتركيب أسرة العناية المركزة والانتهاء من ترخيص الأشعة المقطعية.

جدير بالذكر ان مستشفي حميات طوخ قد أدرجت ضمن خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات ، بتكلفة إجمالية تتعدي ١٠٠ مليون جنيه ؛ حيث تقع المستشفي علي مساحة ٢٤٦٠ متر مربع ، وتعمل المستشفي بقوة ٧١ سرير وتنوعت بين ٤٣ سرير داخلي ، و٢٨ سرير عناية مركزة للكبار والأطفال.

كما تضم المستشفي قسم للأشعة مجهز بافضل التقنيات بجانب جهاز أشعة مقطعية بقوة ١٦ مقطع ، كما يوجد بمعمل المستشفي مجموعة من أجهزة التحاليل الحديثة إلي جانب جهاز CUPS لتحليل total PSA والذي يعد الوحيد من نوعه بالقليوبية للكشف عن أورام البروستاتا ، وسيتم الانتهاء من تجهيز المستشفي وفرشها بالكامل خلال شهرين لتعمل بكامل قوتها.