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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متابعة شبكات المياه والصرف الصحي بمدارس القليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، على المتابعة المكثفة لجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، ومدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، حفاظاً على صحة الطلاب.

وقال مجاهد قيام الشركة بالتنسيق مع مفتشي صحة البيئة بالإدارات الصحية بالمحافظة وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الأوقاف، بالمرور علي المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، بعمل غسيل لشبكات المياه بالمدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد والتأكد من عدم استخدام أي طلمبات حبشية كمصدر لمياه الشرب، والاعتماد الكلي علي شبكة المياه العمومية داخل المدارس، ومن سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب ووصلات الصرف الصحي.

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وأوضح المهندس مصطفى مجاهد أن العمل مستمر داخل وخارج المدراس من خلال فرق الطوارئ، للقيام بأعمال التطهير والتعقيم لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، حفاظاً علي صحة أبنائنا الطلاب بالمحافظة.

القليوبية شركة مياه الشرب والصرف الصحى رئيس مجلس الإدارة مجلس الادارة مديرية الأوقاف

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