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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضوابط انطلاق العام الدراسي الجديد في القليوبية

مدارس القليوبية
مدارس القليوبية

أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن مدارس المحافظة استعدت لاستقبال العام الدراسي رسميا، الأحد المقبل.

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وأوضحت أنها تابعت الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، ووجهت مديري الإدارات ومسئولي الأمن بالتأكيد على سلامة المباني التعليمية، ومتابعة احتياطات الأمن والسلامة داخل المدارس.
وأضافت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أنه جرى التشديد على تنظيم الحضور والانصراف لجميع الطلاب والتأكيد على مسئولي الأمن بالمدارس بغلق البوابات والتأكد من شخصية وبيانات أولياء الأمور عند دخول المدرسة وإعداد تقارير متابعة داخل المدارس التي تمت متابعتها من قبل الموجهين للمدارس التي يتم زيارتها.
وتابعت أنه جرى التأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة وجاهزية جميع المدارس ونظافة المدارس من الداخل أفنية وفصول دراسية ودورات مياه وحجرات أنشطة وأسوار ومتابعة تسليم الكتب المدرسية للطلاب وكذلك التأكد من عدم وجود رواكد فوق أسطح المدارس أو خلف الأسوار وإصلاح الأثاث المدرسي وصيانته.
وأكدت أنه من المقرر تنظيم قوافل للمتابعة اليومية للمدارس وكتابة تقارير للمتابعة لإبراز الإيجابيات وتكريم المتميزين وإبراز العناصر المتميزة بالمدارس وعلاج أي عوائق تعوق سير العملية التعليمية فوز حدوثها وضرورة التواصل والتنسيق الكامل مع الأمن لتنفيذ خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية، لضمان توفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين، طوال فترة الدراسة والامتحانات، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.
وأصافت أنه تم التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو محيط المدرسة، والمنشأة التعليمية من المصارف وتجمعات القمامة، والتأكد من سلامة أغطية الصرف، حال تواجدها بمحيط المدرسة.
وأشارت إلى أنه جرى التنبيه على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزياراتهم للمدارس لتمكينهم من متابعة أبنائهم تربويا مع الإعلان عن هذه المواعيد بلوحة الإعلانات بالمدرسة بمدخل كل مدرسة، وتكليف المشرفين باستقبال الطلاب يوميا أثناء الدخول خاصة في الأيام الأولى من الدراسة وتكثيف المتابعة الميدانية والمستمرة للمدارس وعمل اجتماعات دورية لمديري المدارس في كافة المراحل التعليمية

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القليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم ل وزارة التربية والتعليم الاستعدادات النهائية العام الدراسي الجديد

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