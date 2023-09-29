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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 308 ملايين جنيه.. وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى طوخ الجديد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مستشفي طوخ الجديد، والتي تم إدراج إنشائها بدلاً من مستشفي طوخ المركزي القديم، ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات بتكلفة إجمالية 308 مليون و460 ألف جنيه للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة.

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وأعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لمديرة المستشفي الدكتورة مروة مجدي لعدم ملاحظته لأي قصور في الخدمات التي تقدمها المستشفي، منذ توليه لمنصب وكيل الوزارة، ولاستطاعتها مواصلة تقديم الخدمة الطبية كاملة للمواطنين اثناء فترة تطوير المستشفي.
وأكد أن نسبة الانتهاء من الإنشاءات بالمستشفي بلغت مايقرب من 80 بالمائة، مؤكدا سرعة الانتهاء وتسليم المستشفي بالموعد المتفق عليه في مارس 2024 لاستئناف العمل بها وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين قبل شهر يونيو 2024 .
الجدير بالذكر أن هذه المستشفي تعتبر الوحيدة التي تقع علي طريق مصر الاسكندرية الزراعي والتي ستعد بمثابة مستشفي طوارئ متعددة التخصصات لخدمة جميع المواطنين.


جدير بالذكر ان المساحة الكلية للمستشفي تبلغ 15 ألف متر مربع ، والمستشفي مكونة من 5 طوابق بقوة 246سرير تنوعت بين 23سرير عناية مركزة للكبار والأطفال وعدد 16 حضانة للأطفال المبتسرين، كما تحتوي علي وحدة للغسيل الكلوي بسعة 20 سرير و 14عيادة خارجية بتخصصات مختلفة، وقسم أشعة متطور يضم أشعة تليفزيونية وأشعة مقطعية وأشعة رنين وأشعة عادية ،و قسم للاستقبال والطوارئ مجهز طبقاً للمعايير العالمية بقوة 16سرير، جناح عمليات يضم 5 أسرة، بجانب قسم للعمليات القيصرية، وقسم عمليات آخر خاص بتركيب قسطرة القلب، ويعد هذا الوحيد من نوعه بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.


بالاضافة إلي بنك الدم تجميعي مطابق للمعايير والمواصفات العالمية، والمعامل، ووحدة المناظير تضم جميع أنواع المناظير الجراحية، ويوجد أيضا وحدة للعلاج الطبيعي، إلي جانب الأقسام الداخلية للتخصصات المختلفة.
جدير بالذكر انه قد تم البدأ في أعمال الإنشاء منذ عام 2019، وقد تم نقل معظم الخدمات المقدمة بالمستشفي مابين المركز الطبي بطوخ والوحدة الصحية بمشتهر وعيادات التكامل بالعمار لمواصلة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين لحين الانتهاء من أعمال إنشاء المستشفي الجديد.

القليوبية وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة مستشفي طوخ الجديد طوخ

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