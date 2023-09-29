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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل ساعات من انطلاق الدراسة.. استمرار تسجيل الرغبات للطلاب المستنفدين

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

يستمر موقع التنسيق الإلكتروني فتح باب تسجيل الرغبات للمستنفدين والمتخلفين عن التسجيل بمراحل التنسيق للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023 – 2024، أمام طلاب الثانوية العامة، حيث يمكن للطلاب الدخول إلى موقع التنسيق وتسجيل رغباتهم.

وكان قد تفاجأ عدد من طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 اثناء الاستعلام عن  نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بعدم ترشيحهم إلي أى كلية أو معهد وظهور جملة استنفاد الرغبات .

تسجيل الرغبات للطلاب المستنفدين

ويمكن تسجيل الرغبات للطلاب المستنفدين والمتخلفين عن طريق شبكة الإنترنت، من خلال الخدمة المجانية المتاحة من خلال الموقع التالي www.Tansik.Egypt.gov.eg، من خلال الخطوات التالية:

أولا- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

ثانيا- إدخال رقم الجلوس والرقم السري والرقم التأكيدي.

ثالثا- تظهر بيانات الطالب.

رابعا- الضغط على الخطوة التالية للتأكد من البيانات.

الطلاب الذين استنفد الرغبات 

وكانت قد اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن عدد الطلاب الذين استنفدوا الرغبات 5631 طالبا وطالبة من القسم العلمي و1052 طالبا وطالبة من القسم الأدبي، ليصل مجموع الشعبتين 6683 طالبا وطالبة، لافتة إلى أنه تم استنفادهم من التنسيق لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

وأوضحت الوزارة عبر بيان لها أن استنفاد رغبات طلاب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة جاء لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

أخطاء أثناء تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

  • تأكد من عدم معرفة أى شخص رقمك السرى فقد يتلاعب فى تنسيق رغباتك.
  • تأكد من رغباتك وطريقة الادخال.
  • الالتزام بالميعاد المحدد لتسجيل الرغبات حسب مرحلة التنسيق .
  • اتبع  جيدا تعليمات موقع التنسيق قبل تسجيل الرغبات.
  • لا تترك قائمة رغباتك ناقصة واكتب الـ" 75" رغبة كاملة.
  • ضع كل كليات القطاع الذى ترغب فيه بقائمة الرغبات قبل الكليات الأخرى التى تأتى فى المركز الثانى من اهتماماتك.

كيف تتجنب استنفاد الرغبات

يجب على الطلاب الذين استنفاد الرغبات فى تلك الفترة أن يقارن الطالب بين الحدود الدنيا للكليات بتنسيق العام الماضي والعام الحالي، حيث لا يصح أن يكون الطالب حصل على مجموع 70%  ويسجل رغباته بكلية الهندسة التي يتخطى الحد الأدنى لها أعلى 80 %.

ويمكن الطلاب الاطلاع على تنسيق الاعوام السابقة وبذلك يستطيع معرفة مدى تماشي ذلك مع مجموعه، ويتعرف على الكليات التي قد تتناسب مع المجموع الذي حصل عليه في الثانوية العامة ويتجنب وقوعه في مثل حالات استنفاذ الرغبات.

وقد انهي مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي، عدد الطلاب المتقدمين من الشعب العلمية 141170 والشعبة الأدبية 86437 باجمالى عدد طلاب 227607.

وأوضح مكتب التنسيق، ان عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة من الشعب العلمية فى الكليات الجامعية بلغ 51300 ومن الشعبة الأدبية 18360 طالب بإجمالي عدد طلاب 69660، كما تم ترشيح 84239 طالب من الشعبة العلمية بالمعاهد العليا التابعة للوزارة، بالإضافة إلى ترشيح 67025 من الشعبة الأدبية بالمعاهد العليا بإجمالى 220924 طالب من جميع الشعب. 

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