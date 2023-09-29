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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

فتح تقليل الاغتراب لغير المستفيد من المرحلة السابقة.. تفاصيل

صدى البلد

أتاح موقع التنسيق الإلكترونى فتح باب تقليل الاغتراب لمن لم يستفد من طلاب الثانوية العامة، بعد أن كان قد أعلن الموقع نتيجة التحويلات بين الكليات ضمن تنسيق القبول بالجامعات.

ظهرت جملة تقليل الاغتراب مفتوح لمن لم يستفد سابقًا عند خانة خدمات تنسيق الثانوية العامة، ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 الذين لم يستفيدوا سابقًا من التحويلات بين الكليات والمعاهد ضمن تنسيق القبول بالجامعات، الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم بشكل صحيح من هـــنـــا.

قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد تقليل أنه يتم فتح تقليل الاغتراب بعد نتيجة تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن والمُتضمنة ما يلي :

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

خطوات تسجيل الرغبات للمستنفدين والمتخلفين 

ويتم تسجيل الرغبات لطلاب (التسجيل مفتوح للمستنفدين والمتخلفين)عن طريق شبكة الإنترنت «التنسيق الإلكتروني» خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي www.Tansik.Egypt.gov.eg، من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هـنــا

إدخال رقم الجلوس والرقم السري وكذا الرقم التأكيدي

ستظهر بيانات الطالب

الضغط على الخطوة التالية للتأكد من بياناتك

تظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة

بعد إتمام تسجيل جميع الرغبات يظهر للطالب قائمة الرغبات المسجلة والمسحل بها رقم الإيصال ويمكنه حفظها أو طباعتها.

وعلي جانب آخر عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأربعاء، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية الاجتماع، وجه المجلس برقية شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرعايته وتشريفه يوم تفوق الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية ، وتكريم سيادته لأوائل الجامعات المصرية في سابقة جديدة لمنظومة التعليم العالي في مصر.

كما يثمن المجلس توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اثناء حضور سيادته فعاليات جلسة «حكاية وطن» بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس، حيث وجه سيادته بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، بمشاركة صندوق "تحيا مصر"، وذلك امتدادًا للمسار الذي وجه به سيادته من قبل بإنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة تعمل حاليًا، لتغطي شبكة الجامعات التكنولوجية كافة محافظات الجمهورية.

وثمن المجلس كذلك توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بتخصيص 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر دعما لمبادرة الابتكار والإبداع في الجامعات بالتعاون مع قطاع الصناعة.

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