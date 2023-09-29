في أقل من 10 دقائق.. طريقة تحضير موكا بارد بشوكولاتة المارس

تعتبر طريقة تحضير موكا بارد بشوكولاته المارس، من المشروبات اللذيذة والمنعشة، ومن المشروبات السهلة التي يمكن تحضيرها في وقت قصير بالمنزل.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة تحضير موكا بارد بشوكولاتة المارس، وهي من المشروبات المنعشة التي يمكن تحضيرها في أقل من 10 دقائق، وتكفي هذه المكونات لعمل كمية كبيرة، ويمكن تقديمها في المناسبات، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة تحضير موكا بارد بشوكولاتة المارس

طريقة تحضير موكا بارد بشوكولاتة المارس

مقادير طريقة تحضير موكا بارد بشوكولاته المارس

½ كوب كريمة مخفوقة

2 ملعقة كبيرة نسكافيه

2 ملعقة كبيرة سكر، حسب الرغبة

2 كوب ماء باردة

6 قطع ثلج مكسر مجروش

4 ملاعق كبيرة آيس كريم فانيليا

2 شوكولاتة مارس

2 ملعقة صغيرة كراميل

طريقة تحضير موكا بارد بشوكولاته المارس

- في الخلاط الكهربائي، نضع جميع المقادير، ونخلطها جيدا.

_ نسكب الموكا في أكواب التقديم، ونزين الوجه بالكريمة، وقطع المارس وصوص الكراميل، ثم نقدمها باردة.