أمريكا تحذر من حشد عسكري صربي على الحدود مع كوسوفو‎

قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الجمعة، وأكد أهمية تهدئة التوترات مع كوسوفو بعد أعمال عنف في الآونة الأخيرة، ومقتل أحد أفراد الأمن من كوسوفو.

وأضافت في بيان: "أكد الوزير أنه يتعين محاسبة المسؤولين عن الهجمات، الموجودين الآن في صربيا".

وأعلن متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة "تدعو صربيا إلى سحب قواتها" المنتشرة على الحدود مع كوسوفو، مشيرا إلى تعزيز وجود قوة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الإقليم السابق.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: "نرى انتشارًا صربيًا عسكريًا كبيرًا على طول الحدود مع كوسوفو"، بما يشمل نشرًا "غير مسبوق" لبطاريات مدفعية ودبابات ووحدات مشاة.

ولم يشأ التطرق إلى خطر غزو جديد لكوسوفو، التي لم تعترف صربيا باستقلالها، وتشهد توترًا شديدًا منذ أيام عدة.

وأكد كيربي أنه "بسبب التطورات الأخيرة"، فإن قوة الحلف الأطلسي المنتشرة في الإقليم الصربي السابق (كفور) "ستعزز انتشارها" شمال كوسوفو.

ولم يحدد ما إذا كان الأمر يتصل فقط بإعادة تموضع لقوات كفور نحو شمال كوسوفو، أو بزيادة واضحة لعديد العسكريين في هذه القوة.

وأوضح كيربي أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصل، الجمعة، بالرئيس الصربي إلكسندر فوتشيتش وأعرب له عن "قلق" الولايات المتحدة، مشددّا "على ضرورة خفض فوري للتوتر مع عودة إلى الحوار".

من جهته، تشاور مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان مع رئيس وزراء كوسوفو البين كورتي.

وترفض صربيا الاعتراف باستقلال إقليمها الجنوبي السابق ذي الغالبية الألبانية، والذي أعلن العام 2008، بعد عقد من حرب دامية بين الانفصاليين الكوسوفيين والقوات الصربية.