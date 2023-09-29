عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تحذر من حشد عسكري صربي على الحدود مع كوسوفو‎

أرشيفية
أرشيفية

قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الجمعة، وأكد أهمية تهدئة التوترات مع كوسوفو بعد أعمال عنف في الآونة الأخيرة، ومقتل أحد أفراد الأمن من كوسوفو.

وأضافت في بيان: "أكد الوزير أنه يتعين محاسبة المسؤولين عن الهجمات، الموجودين الآن في صربيا".

وأعلن متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة "تدعو صربيا إلى سحب قواتها" المنتشرة على الحدود مع كوسوفو، مشيرا إلى تعزيز وجود قوة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الإقليم السابق.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: "نرى انتشارًا صربيًا عسكريًا كبيرًا على طول الحدود مع كوسوفو"، بما يشمل نشرًا "غير مسبوق" لبطاريات مدفعية ودبابات ووحدات مشاة.

ولم يشأ التطرق إلى خطر غزو جديد لكوسوفو، التي لم تعترف صربيا باستقلالها، وتشهد توترًا شديدًا منذ أيام عدة.

وأكد كيربي أنه "بسبب التطورات الأخيرة"، فإن قوة الحلف الأطلسي المنتشرة في الإقليم الصربي السابق (كفور) "ستعزز انتشارها" شمال كوسوفو.

كوسوفو تطالب صربيا بتسليم مسلحين فروا بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

تفاقم الوضع في كوسوفو.. رئيس صربيا يلتقي سفراء 5 دول كبري

ولم يحدد ما إذا كان الأمر يتصل فقط بإعادة تموضع لقوات كفور نحو شمال كوسوفو، أو بزيادة واضحة لعديد العسكريين في هذه القوة.

وأوضح كيربي أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصل، الجمعة، بالرئيس الصربي إلكسندر فوتشيتش وأعرب له عن "قلق" الولايات المتحدة، مشددّا "على ضرورة خفض فوري للتوتر مع عودة إلى الحوار".

من جهته، تشاور مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان مع رئيس وزراء كوسوفو البين كورتي.

وترفض صربيا الاعتراف باستقلال إقليمها الجنوبي السابق ذي الغالبية الألبانية، والذي أعلن العام 2008، بعد عقد من حرب دامية بين الانفصاليين الكوسوفيين والقوات الصربية.

 

انتوني بلينكن فوتشيتش كوسوفو صربيا جون كيربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

خلال ساعات.. الكهرباء تعلن مفاجأة للمصريين بشأن انقطاع التيار

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

آخر تحديث لـ أسعار الذهب| زلزال يضرب عيار 21.. و700 جنيه انخفاضا خلال أيام

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

موضوعات متعلقة

كوسوفو تطالب صربيا بتسليم مسلحين فروا بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

تفاقم الوضع في كوسوفو.. رئيس صربيا يلتقي سفراء 5 دول كبري

ترشيحاتنا

التنمية المحلية: عقوبات رادعة على المحلات غير الملتزمة بتطبيق المواعيد الشنوية

الذهب مستمر في الهبوط.. مفاجأة سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت 30-9-2023

عوض تاج الدين: صحة المصريين على رأس أولويات الدولة في عهد السيسي

بداية من 140 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة في مصر

الهام شاهين: سأقدم شخصية مريضة "الزهايمر" لأول مرة بمسلسل الفريدو

بهدف ذاتي لـ راموس.. برشلونة يفوز على إشبيلية في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير ولامع.. مايا دياب تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس  

أغرب زفة.. عروسان يحتفلان على سكوتر وسط الطريق

مفاجأة.. 6 حبات من هذه الفاكهة تحميك من أمراض خطيرة

رئيس نادي باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد.. وهذا موقف مبابي (تفاصيل)

فيديو

اتهرينا تهزيق وإهانة.. فيديو ناري لـ هيدي كرم لهذا السبب

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

إغلاق المدارس باليونان .. هل تهدد العاصفة إلياس مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ