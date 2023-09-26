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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوسوفو تطالب صربيا بتسليم مسلحين فروا بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

شرطة كوسوفا
شرطة كوسوفا

دعت كوسوفو، صربيا، إلى تسليم مسلحين من الصرب قالت إنهم فروا بعد تبادل لإطلاق النار مع شرطة كوسوفو أدى إلى مقتل 4 أشخاص في شمال البلاد المضطرب، مما أدى إلى تفاقم التوتر بين بريشتينا وبلغراد.

واقتحم المسلحون قرية بانجسكا يوم الأحد واشتبكوا مع الشرطة وتحصنوا في دير أرثوذكسي صربي. واستعادت الشرطة، الدير، في وقت متأخر من مساء الأحد، بعد مقتل 3 مهاجمين وضابط شرطة.

وأدانت الولايات المتحدة الهجمات على الشرطة وحثت حكومتي كوسوفو، وهي مقاطعة صربية سابقة تشكل الأغلبية الألبانية فيها 90%، وصربيا على نزع فتيل العداء المستمر منذ عقود.

وقال مصدر بالشرطة لرويترز إن الشرطة المسلحة فتشت يوم الاثنين المنازل في بانجسكا بحثا عن أي من المسلحين الذين يقدر عددهم بنحو 30 مسلحا ربما لم يفروا. وظلت القرية مغلقة أمام الصحفيين.

وأضافت سلطات كوسوفو في وقت لاحق من اليوم إنه من المعتقد أن بعض المسلحين فروا إلى صربيا المجاورة.

ونوه وزير داخلية كوسوفو “خلال سفيكلا”، إن 6 جرحى من أعضاء الجماعة المسلحة نقلوا إلى المستشفى في مدينة نوفي بازار بجنوب صربيا، بالقرب من الحدود الشمالية لكوسوفو.

وقال سفيكلا للصحفيين 'نطالب صربيا بتسليم هؤلاء الرجال إلى سلطات كوسوفو في أسرع وقت ممكن لمواجهة العدالة على أعمالهم الإرهابية' بالإضافة إلى أي شخص آخر فر إلى صربيا.

وفي بلدة ميتروفيتشا الشمالية عرضت شرطة كوسوفو للصحفيين نحو 20 سيارة رباعية الدفع وشاحنة مدرعة قالت إن المسلحين استخدموها. وتم طلاء ثلاث من المركبات بشعار قوة كوسوفو - مهمة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي في كوسوفو.

وعرضت الشرطة أيضًا مجموعة من الأسلحة والذخائر التي قالت إنه تم الاستيلاء عليها، بما في ذلك بنادق هجومية تابعة للجيش اليوغوسلافي السابق وبنادق آلية وبنادق قنص ومدافع مورتر وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات وقنابل يدوية وألغام أرضية وطائرات بدون طيار.

وبينما يشكل الألبان الأغلبية العظمى من سكان كوسوفو البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة، يرفض 50 ألف صربي في شمالها إقامة دولة كوسوفو ويعتبرون بلغراد عاصمتهم، بعد 15 عاماً من إعلان كوسوفو الاستقلال في أعقاب انتفاضة حرب العصابات. ولا تعترف صربيا باستقلال كوسوفو.

وقال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، خلال حفل تكريم ضابط الشرطة الذي قُتل في الحادث، 'منذ الأمس، لم يعد هناك شيء كما كان'.

وأضاف كورتي: 'قُتل أفريم بونجاكو خلال هجوم على رجال شرطة كوسوفو وعلى دولتنا نفسها على يد مجموعة من المدججين بالسلاح والمجهزين بمعدات ثقيلة، ومدربين ومخططين بشكل احترافي، ومدعومين سياسياً وممولين مادياً ودعماً لوجستياً من صربيا'.

ونفى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش مزاعم كورتي بأن بلغراد دبرت الهجوم. ويتهم كورتي بالتحريض على العنف من خلال منع إنشاء رابطة للبلديات الصربية لمنح المزيد من الحكم الذاتي للصرب - والتي وافقت عليها حكومة كوسوفو السابقة في عام 2013 - ومن خلال شن مداهمات متكررة للشرطة في الشمال.

وقال كورتي إن منح الصرب الشماليين قدرا كبيرا من الحكم الذاتي من شأنه أن يؤدي فعليا إلى تقسيم كوسوفو على أسس عرقية.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان حكومتي كوسوفو وصربيا إلى 'الامتناع عن أي أفعال أو خطابات يمكن أن تزيد من تأجيج التوترات'.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا، الحليف الرئيسي التقليدي لصربيا، تراقب الوضع 'المتوتر والذي قد يكون خطيرا' في كوسوفو.

وأجرى فوتشيتش محادثات يوم الاثنين مع السفير الروسي ألكسندر بوتسان-خارشينكو في بلغراد.

وكتب فوتشيتش على صفحته على إنستغرام: 'لقد أبلغت بوتسان خارتشينكو أن التطهير العرقي الوحشي بمساعدة المجتمع الدولي يقوم به ألبين كورتي'.

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