الرئيس الأوكراني: مستعدون للتعاون مع سوريا لتحقيق التنمية لشعبي البلدين

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب لقاء جمعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد في دمشق، استعداد أوكرانيا للتعاون مع سوريا والعمل لتعزيز الفرص وتحقيق التنمية لشعبي البلدين، مشيراً إلى الأجواء الإيجابية التي اتسمت بها المحادثات بين الجانبين.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن المحادثات مع الرئيس الشرع ركزّت على العمل معاً لتوفير الأمن وفرص التنمية لمجتمعاتنا، مبيناً أن أوكرانيا تدرك تماماً تحديات الطاقة والبنية التحتية في سوريا، وأنها على استعداد للتعاون معاً.

وأضاف أنه جرى خلال اللقاء أيضاً مناقشة فرص تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة، ودور أوكرانيا كمورد موثوق للمنتجات الغذائية.

ووصل الرئيس الأوكراني في وقت سابق اليوم الأحد إلى دمشق في زيارة رسمية، حيث استقبله الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق.

يذكر أن سوريا وأوكرانيا وقعتا في سبتمبر الماضي بياناً مشتركاً بشأن استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيسين الشرع وزيلينسكي في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.