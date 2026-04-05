الرئيس الأوكراني: مستعدون للتعاون مع سوريا لتحقيق التنمية لشعبي البلدين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
ما علاج الكسل في العبادة والتسويف والتأخير؟.. الإفتاء تجيب
نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك
ماذا يفعل من لم يصل الفجر في وقته اليوم؟.. الإفتاء: لديك حل واحد
انتشال جثماني إسرائيليين من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني في حيفا
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
علاج القولون العصبي.. انتبه لهذه الأعراض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الرئيس الأوكراني: مستعدون للتعاون مع سوريا لتعزيز الفرص وتحقيق التنمية لشعبي البلدين
الرئيس الأوكراني: مستعدون للتعاون مع سوريا لتعزيز الفرص وتحقيق التنمية لشعبي البلدين
أ ش أ

 أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب لقاء جمعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد في دمشق، استعداد أوكرانيا للتعاون مع سوريا والعمل لتعزيز الفرص وتحقيق التنمية لشعبي البلدين، مشيراً إلى الأجواء الإيجابية التي اتسمت بها المحادثات بين الجانبين.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن المحادثات مع الرئيس الشرع ركزّت على العمل معاً لتوفير الأمن وفرص التنمية لمجتمعاتنا، مبيناً أن أوكرانيا تدرك تماماً تحديات الطاقة والبنية التحتية في سوريا، وأنها على استعداد للتعاون معاً.

وأضاف أنه جرى خلال اللقاء أيضاً مناقشة فرص تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة، ودور أوكرانيا كمورد موثوق للمنتجات الغذائية.

ووصل الرئيس الأوكراني في وقت سابق اليوم الأحد إلى دمشق في زيارة رسمية، حيث استقبله الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق.

يذكر أن سوريا وأوكرانيا وقعتا في سبتمبر الماضي بياناً مشتركاً بشأن استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيسين الشرع وزيلينسكي في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المزيد

المزيد