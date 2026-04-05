لافروف لـ"عراقجي": تخلي الولايات المتحدة عن لغة التهديدات يسهم في خفض التصعيد بالمنطقة

أكد وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أن تخلي الولايات المتحدة عن لغة التهديدات من شأنه أن يسهم في خفض التصعيد بمنطقة الخليج.

وشدد الوزيران -خلال الاتصال حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن بيان صادر من الخارجية الروسية- على ضرورة عدم تعريض حياة العاملين في محطة بوشهر للطاقة النووية للخطر، ، وكذلك على مخاطر وقوع كارثة إشعاعية تؤثر على كامل المنطقة.

وأضاف البيان: "تم التأكيد على ضرورة التوقف الفوري عن الهجمات المتهورة وغير القانونية على المنشآت المدنية والصناعية والطاقة، بما في ذلك محطة بوشهر النووية التي تتمتع بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، تناول فيها تداعيات الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية.

وأوضح عراقجي، في رسالته المنشورة على "تيلجرام"، أمس السبت، أن محطة بوشهر النووية تُعد منشأة مخصصة حصريًا للأغراض السلمية، وتعمل وفق نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد أن هذه الهجمات "غير القانونية" تضع المنطقة بأكملها أمام خطر جسيم يتمثل في التلوث الإشعاعي، مشددًا على ضرورة عدم مرورها دون رد أو متابعة.

وأضاف أن مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب مديرها العام، لم يتخذوا إجراءات كفيلة بمنع تكرار مثل هذه الهجمات، بل امتنعوا حتى عن إدانتها.

وفي وقت سابق، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران أبلغتها بوقوع هجوم بالقرب من محطة بوشهر النووية، صباح أمس السبت.

وذكرت في بيان لها عبر منصة "إكس": "أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسقوط مقذوف بالقرب من محطة بوشهر النووية صباح اليوم، وهو الحادث الرابع من نوعه خلال الأسابيع الأخيرة، كما أبلغت إيران الوكالة بمقتل أحد أفراد طاقم الحماية في الموقع جراء شظية مقذوف، وتضرر أحد المباني في الموقع جراء موجات الصدمة والشظايا".

وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.