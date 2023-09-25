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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاقم الوضع في كوسوفو.. رئيس صربيا يلتقي سفراء 5 دول كبري

رئيس صربيا
رئيس صربيا

أعلنت الرئاسة الصربية، اليوم الإثنين، أن الرئيس ألكسندر فوتشيتش، سيلتقي بسفراء أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى الممثل الدائم للاتحاد الأوروبي لدى صربيا بسبب تفاقم الوضع في كوسوفو.

وحسب بيان صدر عن الرئاسة الصربية، فإن “الاجتماع سيُعقد غداً في الساعة 8:30 بتوقيت صربيا.. في مبنى الأمانة العامة لرئيس الجمهورية”.

وأمس، قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إن صربيا عززت قناعتها بأن الاعتراف باستقلال كوسوفو غير مقبول.

جاءت تصريحات فوتشيتش، ردا على حادثة تورطت فيها شرطة كوسوفو وأسفرت عن مقتل ثلاثة صرب على الأقل.

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وقال فوتشيتش، إن “كل ما حدث عزز إيماني بأننا لن نعترف أبداً باستقلال كوسوفو… يمكنك أن تفعل ما تريد، فلن نعترف أبدًا باستقلال كوسوفو… صربيا لن تعترف أبدا باستقلال كوسوفو”.

كوسوفو فوتشيتش الرئيس الصربي أمريكا صربيا

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