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أخبار التكنولوجيا | ارتفاع تكاليف الذكاء الاصطناعي يدفع مايكروسوفت إلى بابٍ جديد.. ميزة ذكية في Gmail تتحول إلى كابوس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | ارتفاع تكاليف الذكاء الاصطناعي يدفع مايكروسوفت إلى بابٍ جديد.. ميزة ذكية في Gmail تتحول إلى كابوس

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

على خطى شات جي بي تي.. Gemini يتذكر ما قلته له في محادثات سابقة
 

أعلنت شركة جوجل، عن توسيع قدرات مساعدها الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي Gemini Live، عبر إضافة ميزة تمكنه من تذكر المحادثات السابقة والاستفادة من البيانات المتاحة في التطبيقات المرتبطة، ما يتيح تقديم ردود أكثر تخصيصا للمستخدمين.


ارتفاع تكاليف الذكاء الاصطناعي يدفع مايكروسوفت إلى بابٍ جديد.. فما القصة؟
 

أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft، عن إتاحة خدمة Copilot Cowork بشكل عام لعملاء Microsoft 365 Copilot، مع التحول إلى نموذج تسعير يعتمد على حجم الاستخدام الفعلي، في خطوة تهدف إلى جعل وكلاء الذكاء الاصطناعي المؤسسية أكثر ملاءمة للشركات من حيث التكلفة.

بدلا من المساعدة.. ميزة ذكية في "Gmail" تتحول إلى كابوس

 

يواجه عدد من مستخدمي هواتف جوجل Pixel 10 Pro XL وPixel 10 Pro Fold، مشكلة برمجية مزعجة تؤثر على واحدة من أبسط وظائف الهاتف، وهي الرد على رسائل البريد الإلكتروني عبر تطبيق جيميل Gmail.


سامسونج تثير الجدل مجددا.. هاتف يتمدد ويطوى داخل هيكل يشبه الصندوق
 

حصلت شركة سامسونج Display، على براءة تصميم جديدة تكشف عن أحد أكثر مفاهيم الشاشات غرابة وطموحا حتى الآن، في خطوة تعكس استمرار الشركة في استكشاف مستقبل الهواتف القابلة للطي والتمدد.


5 أخطاء شائعة تدمر هاتفك الذكي.. تجنبها قبل فوات الأوان
 

في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الهواتف الذكية، أصبح الحفاظ على الجهاز لأطول فترة ممكنة أولوية لدى كثير من المستخدمين، ولكن المفارقة أن بعض العادات اليومية التي يمارسها البعض بشكل تلقائي قد تتسبب في إلحاق الضرر بالهاتف وتقليل عمره الافتراضي دون أن يدركوا ذلك. 


أغلى مما تتخيل.. لابتوب أسوس للألعاب بسعر 3 أجهزة MacBook Pro
 

كشفت شركة أسوس ASUS، عن الجيل الجديد من حاسوبها المحمول المخصص للألعاب، ROG Strix Scar 18 (2026)، والذي يأتي بتصميم ومواصفات وصفت بأنها “مبالغ فيها” مقارنة بمعظم أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

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