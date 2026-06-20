بدلا من المساعدة.. ميزة ذكية في "Gmail" تتحول إلى كابوس

يواجه عدد من مستخدمي هواتف جوجل Pixel 10 Pro XL وPixel 10 Pro Fold، مشكلة برمجية مزعجة تؤثر على واحدة من أبسط وظائف الهاتف، وهي الرد على رسائل البريد الإلكتروني عبر تطبيق جيميل Gmail.

خلل برمجي في هواتف Pixel 10 يعطل الرد على رسائل Gmail

ووفقا لتقارير تقنية وشكاوى متزايدة من المستخدمين، يتسبب خلل في ميزة ساعدني في الكتابة "Help me write" المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Gemini في منع ظهور لوحة المفاتيح Gboard عند محاولة الرد على الرسائل.

وبدلا من إظهار لوحة الكتابة المعتادة، تظهر نافذة اقتراحات الذكاء الاصطناعي، ما يجعل إدخال النص يدويا أمرا صعبا أو مستحيلا في بعض الحالات.

وفي هاتف Pixel 10 Pro XL، تمكن بعض المستخدمين من تجاوز المشكلة مؤقتا عبر الضغط على زر إخفاء لوحة المفاتيح ثم إعادة النقر على حقل الرد عدة مرات حتى تظهر اللوحة.

أما في Pixel 10 Pro Fold، فتبدو المشكلة أكثر تعقيدا، إذ يختفي مؤشر الكتابة داخل حقل الرد ولا تستجيب اللمسات، ما يجبر المستخدم عمليا على الاعتماد على أداة الذكاء الاصطناعي.

Gmail

وتشير التقارير إلى أن الخلل قد يكون مرتبطا بتحديثات حديثة أطلقتها جوجل بالتزامن مع تعزيز دمج مساعد الكتابة الذكي داخل Gmail.

ففي الظروف الطبيعية، تعد ميزة "Help me write" خيارا اختياريا للمستخدم، إلا أنها في الأجهزة المتأثرة تتدخل على حساب أسلوب الكتابة التقليدي.

ومن اللافت أن المشكلة لم تسجل على بعض الهواتف الأخرى العاملة بنظام أندرويد، مثل vivo X300 FE وOnePlus 15، كما أن نسخة Gmail على نظام iOS تعمل بشكل طبيعي دون ظهور الخلل.

وجاءت هذه المشكلة بعد فترة قصيرة من تحديث يونيو 2026 Pixel Drop الذي جلب نظام Android 17 ومزايا ذكاء اصطناعي أعمق إلى سلسلة Pixel 10.

في الوقت الحالي، يلجأ العديد من المستخدمين إلى حلول مؤقتة، من بينها تعطيل بعض خيارات Gemini داخل إعدادات Gmail، ولم تصدر جوجل تعليقا رسميا بشأن المشكلة حتى الآن، إلا أن تزايد البلاغات يرجح طرح تحديث برمجي لمعالجتها خلال الفترة المقبلة.