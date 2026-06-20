على خطى شات جي بي تي.. Gemini يتذكر ما قلته له في محادثات سابقة

أعلنت شركة جوجل، عن توسيع قدرات مساعدها الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي Gemini Live، عبر إضافة ميزة تمكنه من تذكر المحادثات السابقة والاستفادة من البيانات المتاحة في التطبيقات المرتبطة، ما يتيح تقديم ردود أكثر تخصيصا للمستخدمين.

وكانت جوجل قد كشفت عن الميزة لأول مرة خلال مؤتمرها السنوي Google I/O 2026، وبدأت حاليا في طرحها تدريجيا للمستخدمين.

ما الذي يقدمه التحديث؟

وبموجب التحديث الجديد، أصبح Gemini Live قادرا على الرجوع إلى المحادثات السابقة والوصول إلى معلومات من بعض التطبيقات المدعومة والمتصلة بالحساب، شريطة منح الأذونات اللازمة.

وأوضحت جوجل أن المساعد يمكنه الاستفادة من “ذكريات المحادثات السابقة والمعلومات القادمة من بعض التطبيقات المتصلة”، مع الالتزام بإعدادات الخصوصية والأذونات نفسها التي يعتمدها المستخدم عند استخدام Gemini عبر الدردشة النصية.

ويأتي هذا التطور بعد تحديثات كبيرة أجرتها جوجل مؤخرا على Gemini Live، شملت واجهة استخدام جديدة، وأصواتا أكثر طبيعية، بالإضافة إلى دمج أوثق بين المحادثات الصوتية والنصية، بما يسمح للمستخدمين بالتنقل بسلاسة بين التحدث والكتابة مع الحفاظ على سياق الحوار.

Gemini Live

وبفضل ميزة الذاكرة، يستطيع Gemini Live تذكر المعلومات التي تمت مشاركتها في محادثات سابقة، مثل التفضيلات الغذائية والهوايات والحياة العائلية والموضوعات المتكررة، ما يمكنه من تقديم إجابات أكثر تخصيصا دون الحاجة إلى إعادة إدخال المعلومات نفسها في كل مرة يبدأ فيها المستخدم محادثة جديدة.

كما أكدت جوجل أن المساعد قادر على الاحتفاظ بالمعلومات المهمة عبر جلسات متعددة، وهو ما يجعل التفاعل أكثر طبيعية وقربا من أسلوب المحادثات البشرية.

وخلال المحادثات، يمكن لـGemini Live أيضا الاستفادة من بيانات تطبيقات وخدمات مثل يوتيوب وWorkspace وبعض أدوات الخدمات المساعدة وميزات توليد الصور، لتعزيز جودة الإجابات وتوفير تجربة أكثر تكاملا.

وأظهرت اختبارات الميزة قدرة Gemini Live، على الرجوع إلى المحادثات السابقة واستخدام سياقها في النقاشات اللاحقة بنجاح، وتتوفر الميزة حاليا باللغة الإنجليزية للمستخدمين داخل الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن شركة OpenAI كانت قد قدمت مؤخرا ميزة الذاكرة في ChatGPT، والتي تتيح لروبوت الدردشة تذكر المعلومات التي يشاركها المستخدم أثناء المحادثات، للاستفادة منها في المحادثات المستقبلية.

كما طورت الشركة لاحقا قدرات ChatGPT ليتمكن من الاستناد إلى المحادثات السابقة بشكل أوسع، ما يساهم في تقديم ردود أكثر اتساقا وتخصيصا.