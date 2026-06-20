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الذكاء الاصطناعي يلتهم الطاقة.. خبير: الرقائق والكهرباء أكبر عقبتين أمام المستقبل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الذكاء الاصطناعي يلتهم الطاقة.. خبير: الرقائق والكهرباء أكبر عقبتين أمام المستقبل

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
رحمة سمير

حذر المهندس عمرو صبحي، خبير تكنولوجيا المعلومات، من التحديات المتزايدة التي تواجه صناعة الذكاء الاصطناعي عالميًا، مؤكدًا أن استهلاك الطاقة الضخم ونقص الرقائق الإلكترونية المتطورة أصبحا من أكبر العقبات التي قد تحد من سرعة تطور هذه التكنولوجيا خلال السنوات المقبلة.

 التحدي الأكبر أمام الذكاء الاصطناعي

أكد خبير تكنولوجيا المعلومات أن تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي يتطلب كميات هائلة من الطاقة، إلى جانب الاعتماد على رقائق إلكترونية ومعالجات متطورة يصعب توفيرها بالسرعة المطلوبة، ما يرفع تكلفة التشغيل بشكل كبير مقارنة بالعائد الاقتصادي الحالي.

「次世代AIチップ」で動画ビジネスを変える、英Graphcoreの挑戦 | Forbes JAPAN 公式サイト（フォーブス ジャパン）

فيديوهات الذكاء الاصطناعي تستهلك كهرباء ضخمة

وأوضح صبحي أن إنتاج المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة الفيديوهات القصيرة، أصبح يستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، مشيرًا إلى أن فيديو لا تتجاوز مدته 3 دقائق قد يعادل استهلاكه للطاقة تشغيل جهاز تكييف بقوة 1.5 حصان لمدة 3 ساعات تقريبًا.

مراكز البيانات.. القلب النابض للذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يعتمد على مراكز بيانات عملاقة وسيرفرات عالية الأداء ورقائق إلكترونية متقدمة، وهي بنية تحتية تحتاج إلى استثمارات ضخمة واستهلاك مستمر للطاقة، ما يزيد من الأعباء التشغيلية عالميًا.

The Invisible Infrastructure Powering AI — and Why It Determines Our Future | by JD Lee | Jan, 2026 | Medium

صراع عالمي على الطاقة وأشباه الموصلات

وأشار إلى أن العالم يشهد منافسة متصاعدة على مصادر الطاقة وصناعة أشباه الموصلات، مؤكدًا أن هذه التحديات قد تفرض ما يشبه "السقف التقني" الذي يبطئ وتيرة انتشار وتطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي مستقبلاً.

الذكاء الاصطناعي يغير خريطة الوظائف

وأوضح أن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل أصبح واضحًا، حيث تتجه بعض الوظائف التقليدية إلى التراجع مثل:

  • خدمة العملاء.
  • الدعم الفني.
  • إدخال البيانات.
روبوت الذكاء الاصطناعي كلود

في المقابل ظهرت وظائف جديدة مثل:

  • مهندس الأوامر (Prompt Engineer).
  • مهندس الذكاء الاصطناعي.
  • مهندس الروبوتات.
خبير تكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات الرقائق الإلكترونية الذكاء الاصطناعي الطاقة

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