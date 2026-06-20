ضبط صاحبة حساب تدعي أنها ضابطة شرطة وصنعت صورا بالذكاء الاصطناعي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات صور شخصية تم تداولها على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى لضابطة شرطة إبان مشاركتها بالتدريبات وتواجدها بعدد من المواقع الشرطية.

بالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب (حاصلة على دبلوم صنايع "تعمل بإحدى الشركات" – مقيمة بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية)، وبمواجهتها أقرت بقيامها بإستخدام أحد تطبيقات الذكاء الإصطناعى لإعداد بعض الصور لشخصها تظهر خلالها مرتدية الملابس الأميرية (ضابطة شرطة) ونشرها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لإيهام متابعيها بكونها تعمل بذات المهنة بهدف جذب الإنتباه ورفع نسب المشاهدات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





