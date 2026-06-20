خبير تربوي يكشف 8 أسباب لأزمة ارتفاع معدلات رسوب طلاب المدارس الدولية في مواد الهوية

كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، عن أسباب أزمة ارتفاع معدلات رسوب طلاب المدارس الدولية في مواد الهوية (اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ) ، مؤكداً أنها ترجع إلى عدة أسباب منها ..

أن المواد الدراسية الثلاثة تعتمد في الأساس على اللغة العربية التي يفتقد طلاب تلك المدارس مهاراتها الأساسية.

أن طلاب هذه المدارس لم يتم تأسيسهم منذ الصفوف الأولى في مهارات اللغة العربية؛ وبالتالي أصبح من الصعب علبهم التعامل مع تلك المواد لعدم تأسيسهم الكافي فيها

من الصعب نفسيا وذهنيا على الطالب في الصفوف الأعلى أن يطلب منه التعامل مع مواد باللغة العربية سواء بسبب أنها كانت خارج المجموع في السنوات السابقة، أو بسبب اعتمادهم الأساسي على اللغة الانجليزية في دراسة المواد المختلفة.

يحدث ما يسمي انتقال أثر التعلم السلبي عندما يطلب من الطالب الكتابة والمذاكرة بطرق مختلفة عما اعتاد عليه في السنوات السابقة.

اختلاف طرق تدريس مواد اللغة العربية عن طرق تدريس المواد الأخرى باللغة الإنجليزية.

أن طلاب المدارس الحكومية أنفسهم على الرغم من دراستهم مناهج اللغة العربية منذ الصفوف الدراسية الأولى، إلا انهم يواجهون صعوبات في التعامل مع تلك الامتحانات، فكيف يكون الحال مع طلاب مدارس لم تهتم بتدريس تلك المواد بشكل أساسي لأنها لم تكن جزءا من مجموع الطالب، ثم أصبحت جزءا منه بشكل مفاجئ

قلة ممارسة الكثير من طلاب تلك المدارس اللغة العربية في الحياة الواقعية

الهدف الأساسي من التحاق الطلاب بالمدارس الدولية دراسة المواد والمناهج باللغة الإنجليزية، ولو كانوا يريدون المواد العربية لالتحقوا بالمدارس التجريبية أو الخاصة لغات .

وأخيرا قال الدكتور تامر شوقي : بالطبع هذا لا يعني رفض تدريس تلك المواد لطلاب تلك المدارس، ولكن لا بد من إيجاد آليات منهجية وعلمية متدرجة لدمجها في نظم التعليم الدولي بما لا يحقق صدمة للطلاب

وكان قد أصدر أولياء أمور طلاب الشهادة الاعدادية في المدارس الدولية، بيانا نشروه على فيس بوك ، قالوا خلاله: فوجئنا هذا العام بنسبة رسوب غير مسبوقة في مواد الهوية القومية (اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية)، وصلت في بعض الحالات إلى رسوب الطالب بفارق نصف درجة فقط!

وقال أولياء الأمور : هذه النتائج لا تعكس المستوى الحقيقي لأبنائنا ولا سجلاتهم الدراسية السابقة، بل تسببت في حالة من القلق والإحباط بينهم.

وأضاف أولياء الأمور: نؤكد أن التشدد في التصحيح يتعارض مع توجهات الدولة ووزارة التربية والتعليم التي تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني وتشجيع الطلاب على حب لغتهم وهويتهم ، لذلك نطالب بمراجعة النتائج، وإعادة فحص آليات التصحيح، وضمان حصول كل طالب على حقه العادل ، فأبناؤنا يستحقون العدالة والإنصاف، ونحن نثق أن صوتنا سيصل إلى المسؤولين.