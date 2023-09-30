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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان اخضر لامع.. ميرنا جميل تبرز جمالها بإطلالة مثالية

ميرنا جميل
ميرنا جميل

شاركت النجمة ميرنا جميل صور جديدة لها من مهرجان البارحة في مصر، وقد شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة مثالية وساحرة.

 

تفاصيل إطلالة ميرنا جميل

 

وأختارت ميرنا جميل فستان طويل باللون الاخضر الاخضر اللامع كت وبقصة مكشوفة على جانبي الفستان، وأختاترت حقيبة صغيرة باللون الفضي اللامع.

 

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وقد تركت ميرنا جميل شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

وأكملت ميرنا جميل إطلالتها بمكياج ناعم، فقامت بإختيار احمر شفاه باللون الكشميري الفاتح، مع الماشكرا والكحل باللون الاسود، والآي لاينر، والآي شادو بدرجات الكشميري.

 

واختارت ميرنا جميل بعض الإكسسورات لتبرز من اناقتها، فقد اختارت اساور وخواتم وقرطين ناعمين من الالماس.

ميرنا جميل
ميرنا جميل
ميرنا جميل
ميرنا جميل
ميرنا جميل
ميرنا ميرنا جميل إطلالة ميرنا جميل تفاصيل إطلالة ميرنا جميل النجمة ميرنا جميل

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