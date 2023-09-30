عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إدارة المنتزه ثان بالإسكندرية تنهي استعدادتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.. صور

مدارس المنتزه تستعد
مدارس المنتزه تستعد للعام الدراسي

أنهت إدارة المنتزه ثان التعليمية، برئاسة شريف فتحي مدير الإدارة، استعداداها لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تبدأ غدا السبت العام الدراسي الجديد بمحافظة الإسكندرية، في المدارس بنظام الفترتين فقط، حيث تستقبل الطلاب من الصف الأول في كل مرحلة ، على أن تنظم الدراسة في كافة المدارس و المراحل التعليمية يوم الأحد.

وقال شريف فتحي مدير إدارة المنتزه ثان التعليمية، إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي، وكذلك الأفنية والطرقات والزجاج ودورات المياه وأسطح المدارس والأسوار والمقاعد وحجرات الأنشطة والإضاءة وقاعات الدراسة ، وتجهيز غرفة العزل بالمدرسة وخطوط الحريق.

مشروع مترو ضخم يخدم أهالي الإسكندرية.. تكلفته ملايين الدولارات وهذا موعد افتتاحه

جامعة الإسكندرية تنهي جميع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد

وأشار إلى تجهيز غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية، وعمل ممشى خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة وجود فصول ذوى الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضي، حرصا على سلامتهم.

وقد كثفت الأجهزة التنفيذية بمختلف أحياء المحافظة بتكثيف حملات النظافة والتأكد من خلو محيط المدارس من التعديات والأسواق وتجمعات القمامة خارج الأسوار ورفع جميع صناديق القمامة من جوار الأسوار، وتهيئة كافة المدارس من خلال الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بجميع المدارس، استعدادا لممارسة الأنشطة المدرسية وتهيئة الملاعب لاستقبال الطلاب بداية الدراسة، مشيرا إلى أنه تم التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية والوقائية حفاظا على سلامة الطلاب من الأمراض المعدية وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان.

الاسكندرية استقبال العام الدراسي استقبال العام الدراسى الجديد اعمال الصيانة استقبال الطلاب الإحتياجات الخاصة الإشتراطات الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

خلال ساعات.. الكهرباء تعلن مفاجأة للمصريين بشأن انقطاع التيار

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

الذهب مستمر في الهبوط.. مفاجأة سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت 30-9-2023

خبر سار لمحبي الشتاء.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

ترشيحاتنا

تنسيق الشهادات المعادلة 2023 … نتائج تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

الفريدو و زهايمر.. أول تعليق من إلهام شاهين على تصدر المسلسل الترند

العبادة المقبولة حتى من المنافق والفاسق.. لا ترفض أبدا

خبر سيئ لـ زيلينسكي.. أمريكا ستقطع التمويل عن أوكرانيا في هذا التوقيت

الموسيقار خالد حماد يكشف كواليس مشاركته في حفل الأساتذة |فيديو

مصرع وإصابة 3 أطفال في حادث انهيار سور جراج بالإسكندرية |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ردة فعل مفاجئة من فيل بعد سقوط حذاء طفل داخل حظيرته

بفستان اخضر لامع.. ميرنا جميل تبرز جمالها بإطلالة مثالية

بسعر صادم.. كارمن سليمان تخطف الانظار خلال حفل تكريمها كأفضل مغنية 2023 

بفستان قصير ولامع.. مايا دياب تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس  

فيديو

يتربى في عزكم.. أنغام تقدم ابنها للجمهور الكويتي لأول مرة

اتهرينا تهزيق وإهانة.. فيديو ناري لـ هيدي كرم لهذا السبب

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ