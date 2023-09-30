إدارة المنتزه ثان بالإسكندرية تنهي استعدادتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.. صور

أنهت إدارة المنتزه ثان التعليمية، برئاسة شريف فتحي مدير الإدارة، استعداداها لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تبدأ غدا السبت العام الدراسي الجديد بمحافظة الإسكندرية، في المدارس بنظام الفترتين فقط، حيث تستقبل الطلاب من الصف الأول في كل مرحلة ، على أن تنظم الدراسة في كافة المدارس و المراحل التعليمية يوم الأحد.

وقال شريف فتحي مدير إدارة المنتزه ثان التعليمية، إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي، وكذلك الأفنية والطرقات والزجاج ودورات المياه وأسطح المدارس والأسوار والمقاعد وحجرات الأنشطة والإضاءة وقاعات الدراسة ، وتجهيز غرفة العزل بالمدرسة وخطوط الحريق.

وأشار إلى تجهيز غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية، وعمل ممشى خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة وجود فصول ذوى الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضي، حرصا على سلامتهم.

وقد كثفت الأجهزة التنفيذية بمختلف أحياء المحافظة بتكثيف حملات النظافة والتأكد من خلو محيط المدارس من التعديات والأسواق وتجمعات القمامة خارج الأسوار ورفع جميع صناديق القمامة من جوار الأسوار، وتهيئة كافة المدارس من خلال الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بجميع المدارس، استعدادا لممارسة الأنشطة المدرسية وتهيئة الملاعب لاستقبال الطلاب بداية الدراسة، مشيرا إلى أنه تم التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية والوقائية حفاظا على سلامة الطلاب من الأمراض المعدية وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان.