عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القاهرة للدراسات الاقتصادية: اتفاقية تبادل العملات مع الإمارات فرصة لتطوير الأسواق

مصر والإمارات
مصر والإمارات

قال الدكتورعبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه تم توقيع مصر والإمارات اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم بالجنيه المصري، بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي، لأول مرة في تاريخ البلدين.

وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم بـ 42 مليار جنيه بما يعادل 1.36مليار دولارأي سعر الدرهم سيكون عند 8.4 جنيه مصري عند تطبيق الاتفاقية.

وأضاف الدكتورعبد المنعم السيد ،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"أن الاتفاقية يقصد بها تطبيقها علي  التداول في عملية التبادل التجاري بين البلدين في السلع والخدمات، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات 4.7 مليار دولار، وتقوم مصر بتصدير 1.9 مليار دولار، وتقوم الإمارات بتصدير 2.8 مليار دولار، موضحا أنه سيتم التبادل التجاري في الجزء المشترك  في عملية الاستيراد والتصدير بالعملة المحلية في ضوء الاتفاقيه وهو ما يوازي 1.36 مليار دولار بما يعادل ال 5 مليار درهم أو 42 مليار جنيه مصري.

txt

خبيرة اقتصادية: اتفاقية تبادل العملات تعمق التعاون التجاري بين الدول.. فيديو

txt

المكتب التجارى بموسكو: تبادل العملات بين مصر وروسيا سيخفف الضغط على تدبير الدولار

وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد،أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار انضمام مصر والإمارات الي تحالف البريكس الذي سيبدأ تفعيل الانضمام اعتبارا من أول يناير 2024، وتأتي هذه الخطوة أيضا في إطار التعاون المستمر بين مصر والإمارات ودعماً لأواصر التعاون  الاقتصادي بين البلدين، ولاشك أن هذه الاتفاقية ستقلل الطلب علي الدولار في مصر مما يخفف الضغط علي العمله الأجنبية ويعالج جزئيا ميزان المدفوعات المصري.

وذكرمدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيةً، أن اتفاقية المقايضة الثنائية بين البلدين فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية، وتنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي، وكذلك التوسع بالتصدير إلى الإمارات، وزيادة الاستثمارات بين البلدين ومن ثم يتيح ذلك التوسع في اتفاقية المقايضة لتزيد عن هذا الحد. 


التوسع في توقيع اتفاقيات ثنائية مع البنوك المركزية

 

وطالب الدكتور عبدالمنعم السيد،البنك المركزي المصري بالتوسع في مثل هذه الاتفاقيات لتقليل الضغط علي طلب الدولار، ومعالجة الاختلال في ميزان المدفوعات، وأيضا محاولة السيطرة علي التضخم من خلال تحديد سعر تبادل الجنيه المصري بالعملات الأخرى من خلال المقايضة بعيدا عن السوق الموازية للعملات في مصر. 
 

الامارات مصر السلع الخدمات الدرهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

نفذت وعودها|قرار عاجل من الحكومة بشأن أسعار السكر بعد وصوله 40 جنيها

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

ترشيحاتنا

بعد انقطاع 10 سنوات.. لحظة انطلاق أول رحلة جوية من ليبيا إلى إيطاليا

واجهنا على مدار ١٠ سنوات مخططات زرع الشك في الشخصية المصرية.. رسائل السيسي للمصريين من حكاية وطن

السيسي في مؤتمر حكاية وطن: نقاتل من أجل مصلحة بلدنا.. فيديو

على منصة دولية محايدة.. متعافون من فيروس سي يروون قصة حلم مصري تحقق

في عيد ميلادها الـ 42 .. إطلالات أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني

عجز الأطباء عن إسعافه.. سر وفاة أحمد سامي العدل فجأة في عز شبابه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

برقم صادم.. سعر غير متوقع لإطلالة غادة عبد الرازق في باريس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عين الجمل كل يوم؟

تكلفتها تتجاوز الـ100 ألف جنيه.. كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

فيديو

الكهرباء تعلن انتهاء أزمة تخفيف الأحمال في هذا الموعد.. فيديوجراف

فتحت دماغه.. زوجة سعد الصغير تعتدي عليه بشيشة في شارع الهرم|فيديو جراف

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

افتعال الأزمات بدأ قبل سباق الانتخابات ورد حاسم من الهيئة الوطنية| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ