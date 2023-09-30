القاهرة للدراسات الاقتصادية: اتفاقية تبادل العملات مع الإمارات فرصة لتطوير الأسواق

قال الدكتورعبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه تم توقيع مصر والإمارات اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم بالجنيه المصري، بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي، لأول مرة في تاريخ البلدين.

وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم بـ 42 مليار جنيه بما يعادل 1.36مليار دولارأي سعر الدرهم سيكون عند 8.4 جنيه مصري عند تطبيق الاتفاقية.

وأضاف الدكتورعبد المنعم السيد ،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"أن الاتفاقية يقصد بها تطبيقها علي التداول في عملية التبادل التجاري بين البلدين في السلع والخدمات، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات 4.7 مليار دولار، وتقوم مصر بتصدير 1.9 مليار دولار، وتقوم الإمارات بتصدير 2.8 مليار دولار، موضحا أنه سيتم التبادل التجاري في الجزء المشترك في عملية الاستيراد والتصدير بالعملة المحلية في ضوء الاتفاقيه وهو ما يوازي 1.36 مليار دولار بما يعادل ال 5 مليار درهم أو 42 مليار جنيه مصري.

وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد،أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار انضمام مصر والإمارات الي تحالف البريكس الذي سيبدأ تفعيل الانضمام اعتبارا من أول يناير 2024، وتأتي هذه الخطوة أيضا في إطار التعاون المستمر بين مصر والإمارات ودعماً لأواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولاشك أن هذه الاتفاقية ستقلل الطلب علي الدولار في مصر مما يخفف الضغط علي العمله الأجنبية ويعالج جزئيا ميزان المدفوعات المصري.

وذكرمدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيةً، أن اتفاقية المقايضة الثنائية بين البلدين فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية، وتنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي، وكذلك التوسع بالتصدير إلى الإمارات، وزيادة الاستثمارات بين البلدين ومن ثم يتيح ذلك التوسع في اتفاقية المقايضة لتزيد عن هذا الحد.



التوسع في توقيع اتفاقيات ثنائية مع البنوك المركزية

وطالب الدكتور عبدالمنعم السيد،البنك المركزي المصري بالتوسع في مثل هذه الاتفاقيات لتقليل الضغط علي طلب الدولار، ومعالجة الاختلال في ميزان المدفوعات، وأيضا محاولة السيطرة علي التضخم من خلال تحديد سعر تبادل الجنيه المصري بالعملات الأخرى من خلال المقايضة بعيدا عن السوق الموازية للعملات في مصر.

