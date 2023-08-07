خبيرة اقتصادية: اتفاقية تبادل العملات تعمق التعاون التجاري بين الدول.. فيديو

قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبيرة الاقتصادية، إن الصين بدأت تستخدم اتفاقيات تبادل العملة بشكل كبير منذ فترة طويلة لكي تعمق علاقاتها مع الدول الأسياوية.

وأضافت الدكتورة يمن الحماقي، الخبيرة الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "عندما تكون هناك علاقات تجارية كبيرة بين الدول فإن اتفاقيات تبادل العملات تكتسب أهمية كبيرة".

وأشارت الدكتورة يمن الحماقي، الخبيرة الاقتصادية،: "الصين بدأت تستخدم مثل هذه الاتفاقيات بشكل كبيرة منذ فترات طويلة لرفع تنافسية منتجاتها"، موضحه: "اتفاقية تبادل العملة بين مصر والصين يكون الوسيط هو الدولار لأن تحديد قيمة الجنيه المصري بالنسبة لليوان الصيني لابد من اللجوء لوسيط تكون العملة التي تستخدم بشكل أكبر وهي الدولار".

وأوضحت الدكتورة يمن الحماقي، الخبيرة الاقتصادية،: "ميزة تفعيل اتفاقيات تبادل العملات، أنها تقلل الطلب واستخدام الدولار وتزيد من فرص الدولتين في تعميق وزيادة التبادل التجاري".

