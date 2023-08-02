برلماني : تفعيل التعاون بين مصر وإيطاليا بالزراعة يعزز التبادل التجاري بينهما

علق النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ على التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، موضحا أنه يأتي في اطار التعاون مع الجانب الايطالي في العديد من القطاعات، بما فى ذلك الصناعات الغذائية والزراعية.

وتابع البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد أن تعزيز الشراكة الفترة المقبلة في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، أمر في غاية الأهمية موضحا أننا يتوافر لدينا أماكن محددة لإقامة مشروعات التصنيع الزراعي عليها، مما يكلل هذا التعاون بالنجاح.

وأكمل عضو مجلس الشيوخ أن هذا التعاون سيكون من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين، موضحا أنه في ظل الطفرة التي حققتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في مجال الزراعة فهذه الشراكة ستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين، مما يؤشر بأن تكون إيطاليا مركزًا لتصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى دول أوروبا.

واختتم عضو البرلمان متمنيا أن تكون هذه الشراكة علامة مضيئة في تاريخ العلاقات بين البلدين وتاريخ طويل من التعاون المثمر بين الدولتين.