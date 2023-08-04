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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ اقتصاد: زيادة التبادل التجاري بين مصر واليونان بنسبة 19.3%| فيديو

قال الدكتور  محمود عنبر  استاذ الاقتصاد ، تعليقا على ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لليونان خلال عام ٢٠٢٢ ، إن هناك زيادة في التبادل التجاري بين البلدين وصلت لـ ١٩.٣٪؜ ، خلال الـ٣ سنوات الأخيرة ، وهو ما يأتي في صالح الميزان التجاري المصري ، وبالتالي حدوث فائض فيه ، فضلا عن زيادة عرض الدولار .

وأضاف الدكتور محمود عنبر ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز "، أن هناك زيادة في كافة العلاقات الثنائية بين البلدين وليست العلاقات التجارية فقط ، وهو ينطبق على معدلات الاستثمار المتبادلة بين الدولتين .

وتابع " عنبر " ، أن الاستثمارات تركز على مجالات هامة في ظل الازمة الاقتصادية العالمية مثل مجال الطاقة والزراعة والطاقة النظيفة ، موضحا :" اليونان ذات طبيعة خاصة مع الدولة المصرية والعلاقات بين الدولتين انعكست في الارقام ".

وأشار ، إلى أن اليونان تتطلع لما هو أكبر من العلاقات الثنائية مع مصر ، وتتطلع للنفاذ للسوق الافريقي باعتبار مصر ممر آمن  لأفريقيا .

 

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