أستاذ اقتصاد: زيادة التبادل التجاري بين مصر واليونان بنسبة 19.3%| فيديو

قال الدكتور محمود عنبر استاذ الاقتصاد ، تعليقا على ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لليونان خلال عام ٢٠٢٢ ، إن هناك زيادة في التبادل التجاري بين البلدين وصلت لـ ١٩.٣٪؜ ، خلال الـ٣ سنوات الأخيرة ، وهو ما يأتي في صالح الميزان التجاري المصري ، وبالتالي حدوث فائض فيه ، فضلا عن زيادة عرض الدولار .

وأضاف الدكتور محمود عنبر ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز "، أن هناك زيادة في كافة العلاقات الثنائية بين البلدين وليست العلاقات التجارية فقط ، وهو ينطبق على معدلات الاستثمار المتبادلة بين الدولتين .

وتابع " عنبر " ، أن الاستثمارات تركز على مجالات هامة في ظل الازمة الاقتصادية العالمية مثل مجال الطاقة والزراعة والطاقة النظيفة ، موضحا :" اليونان ذات طبيعة خاصة مع الدولة المصرية والعلاقات بين الدولتين انعكست في الارقام ".

وأشار ، إلى أن اليونان تتطلع لما هو أكبر من العلاقات الثنائية مع مصر ، وتتطلع للنفاذ للسوق الافريقي باعتبار مصر ممر آمن لأفريقيا .



