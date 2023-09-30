استعدادا للعام الدراسي.. إزالة الكثبان الرملية من أفنية المدارس بقرى الحسنة

انهى مجلس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ،برنامج إزالة الكثبان الرملية من داخل أفنية المدارس بقرى المركز ، في إطار الخطة التي وضعتها رئاسة مركز ومدينة الحسنة لاستقبال العام الدراسي الجديد بناءا على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

العملية التعليمية:

وقال المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مدينة الحسنة ، ان المجلس ، يسعى للتصدي لأي مشاكل تعيق العملية التعليمية بالمدارس داخل المركز والمدينة وذلك لتحقيق أعلي معدلات الأمن والسلامه لطلاب المدارس وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية .

حيث تم ازالة الكثبان الرملية التي تراكمت بفعل حركة الرياح خلال الفترة الماضية من مدرسة صلاح عطية بقرية ك 64 بمركز الحسنة.



كما تم ازالة الكثبان الرملية من مدرسة صلاح عطية بعد ما غمرتها الرمال المتحركة الفترة الماضية .