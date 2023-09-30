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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا للعام الدراسي.. إزالة الكثبان الرملية من أفنية المدارس بقرى الحسنة

ازالة الكثبان الرملية
ازالة الكثبان الرملية من افنية المدارسب بالحسنة

 

انهى مجلس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ،برنامج إزالة الكثبان الرملية من داخل أفنية  المدارس بقرى المركز ، في إطار الخطة التي وضعتها رئاسة مركز ومدينة الحسنة لاستقبال العام الدراسي الجديد بناءا على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

 

العملية التعليمية:

وقال المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مدينة الحسنة ، ان المجلس ، يسعى للتصدي  لأي مشاكل  تعيق العملية التعليمية  بالمدارس داخل المركز والمدينة   وذلك لتحقيق أعلي معدلات الأمن والسلامه لطلاب المدارس وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية .

حيث تم ازالة الكثبان الرملية التي تراكمت بفعل حركة الرياح خلال الفترة الماضية من مدرسة صلاح عطية بقرية ك 64 بمركز الحسنة.
 

كما تم ازالة الكثبان الرملية من مدرسة صلاح عطية بعد ما غمرتها الرمال المتحركة الفترة الماضية .

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