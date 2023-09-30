عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة بيطرية للكشف المجاني على الثروة الحيوانية بقرية السبيل بمدينة العريش

قافلة بيطرية للكشف
قافلة بيطرية للكشف على الحيوانات بسيناء

كلف  اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش  شمال سيناء، رئيس قريه السبيل باستقبال القافلة البيطرية ، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري بالأشتراك مع الهيئه العامه للخدمات البيطرية،للكشف المجاني على الثروة الحيوانية بالقرية وتوابعها، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،   بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة. 
 

وطالب رئيس المدينة،  بالتعاون مع القافلة  وتذليل أي معوقات تقف أمام فريق عمل القافلة وضمان وصول الخدمات لأكبر عدد من المربيين والمواطنين بقرية السبيل  وتجمعاتها.

 

1500راس أغنام:

حيث قامت الحمله بعملها بالكشف وعلاج مايقرب من 1500 رأس غنم ، كما تم عمل سونار وخاصه العشائر وكشف تأخر الحمل لبعضها وكذا تم وصف العلاج وحقن حالات تبين ارتفاع درجة حرارتها وكذا المصابه بالاسهال . 

 

حيث قدمت القافلة القادمه كافة الخدمات البيطرية  للمواطنين بمركز ومدينة الحسنه بالمجان ،  وإجراء الكشف والفحوصات اللازمه للمواشي والحيوانات وصرف العلاج اللازم لجميع الحالات  بالمجان بالإضافة إلى تحصين الحيوانات ضد الطفيليات الداخلية والخارجية .

إلى جانب تقديم الارشادات التوعوية اللازمه للساده المرابين في مجال الصحة الحيوانية .
 

txt

محافظ شمال سيناء يفتتح مسجد أولاد سالمان بالشيخ زويد

العريش قافلة بيطرية الحيوانية قرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

هل العاصفة إلياس على الأبواب؟|الأرصاد تفجر مفاجأة خلال ساعات بعد كارثة اليونان

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

خلال ساعات.. الكهرباء تعلن مفاجأة للمصريين بشأن انقطاع التيار

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

1447 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم السبت

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

ترشيحاتنا

فقأ عينيها والسبب صادم.. مأساة ممرضة السلام مع تاجر المخدرات| تفاصيل مثيرة

محمود سعد وإسعاد يونس يتصدران الأعلي مشاهدة .. تفاصيل

صرف معاشات اكتوبر غدا | تفاصيل الزيادة الجديدة

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

سكودا فيليشيا بـ 110 ألف جنيه.. تفاصيل

أسباب ظهور بثور مؤلمة في الجسم؟.. كيفية التعامل والعلاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رموها في الشارع.. مستشفى هندي تحاول إخفاء جريمة طبية بالتخلص من المريضة

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

بالأسود في المقابر.. امرأة تقيم جنازة للاحتفال بحملها|شاهد

شاهد.. ردة فعل مفاجئة من فيل بعد سقوط حذاء طفل داخل حظيرته

فيديو

لازم يتعلم لهجة بلده.. طلب خاص من أنغام لجمهورها الكويتي بشأن نجلها

يتربى في عزكم.. أنغام تقدم ابنها للجمهور الكويتي لأول مرة

اتهرينا تهزيق وإهانة.. فيديو ناري لـ هيدي كرم لهذا السبب

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ