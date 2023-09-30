قافلة بيطرية للكشف المجاني على الثروة الحيوانية بقرية السبيل بمدينة العريش

كلف اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش شمال سيناء، رئيس قريه السبيل باستقبال القافلة البيطرية ، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري بالأشتراك مع الهيئه العامه للخدمات البيطرية،للكشف المجاني على الثروة الحيوانية بالقرية وتوابعها، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة.



وطالب رئيس المدينة، بالتعاون مع القافلة وتذليل أي معوقات تقف أمام فريق عمل القافلة وضمان وصول الخدمات لأكبر عدد من المربيين والمواطنين بقرية السبيل وتجمعاتها.

1500راس أغنام:

حيث قامت الحمله بعملها بالكشف وعلاج مايقرب من 1500 رأس غنم ، كما تم عمل سونار وخاصه العشائر وكشف تأخر الحمل لبعضها وكذا تم وصف العلاج وحقن حالات تبين ارتفاع درجة حرارتها وكذا المصابه بالاسهال .

حيث قدمت القافلة القادمه كافة الخدمات البيطرية للمواطنين بمركز ومدينة الحسنه بالمجان ، وإجراء الكشف والفحوصات اللازمه للمواشي والحيوانات وصرف العلاج اللازم لجميع الحالات بالمجان بالإضافة إلى تحصين الحيوانات ضد الطفيليات الداخلية والخارجية .

إلى جانب تقديم الارشادات التوعوية اللازمه للساده المرابين في مجال الصحة الحيوانية .

