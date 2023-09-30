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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رغم كارثة الزلزال.. مراكش المغربية تحتفل باليوم العالمي للسياحة

مراكش
مراكش

استضافت مدينة مراكش المغربية منتدى خاصا تحت شعار "الحكمة والتضامن والمرونة لإعادة البناء معا"، بمناسبة اليوم العالمي للسياحة لعام 2023.

ويهدف المنتدى إلى إبراز دعم المملكة الثابت لموضوع السنة الذي اختارته منظمة السياحة العالمية الذي يحمل عنوان "دعم السياحة والاستثمارات الخضراء، الاستثمار في الكوكب والناس والرخاء"، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

كما يسلط الضوء على صمود البلد الذي أنهكته ويلات الزلزال الأخير واستعادة مظاهر الحياة والفرحة بين سكان المناطق المنكوبة، في صورة تعكس مدى قدرة المغاربة على التعافي من الأزمات والاستمرار في استقطاب السياح من جميع أنحاء العالم.
 

مراكش السياحة زلزال يورونيوز توك شو صدى البلد

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