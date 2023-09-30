رغم كارثة الزلزال.. مراكش المغربية تحتفل باليوم العالمي للسياحة

استضافت مدينة مراكش المغربية منتدى خاصا تحت شعار "الحكمة والتضامن والمرونة لإعادة البناء معا"، بمناسبة اليوم العالمي للسياحة لعام 2023.

ويهدف المنتدى إلى إبراز دعم المملكة الثابت لموضوع السنة الذي اختارته منظمة السياحة العالمية الذي يحمل عنوان "دعم السياحة والاستثمارات الخضراء، الاستثمار في الكوكب والناس والرخاء"، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

كما يسلط الضوء على صمود البلد الذي أنهكته ويلات الزلزال الأخير واستعادة مظاهر الحياة والفرحة بين سكان المناطق المنكوبة، في صورة تعكس مدى قدرة المغاربة على التعافي من الأزمات والاستمرار في استقطاب السياح من جميع أنحاء العالم.

