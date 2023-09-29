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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد غياب 9 سنوات.. المغرب تعيد فتح قنصليتها في بنغازي

المغرب علم
المغرب علم

 
نقلت صحيفة هسبريس المغربية عن مصدر دبلوماسي ليبي أن قنصلية المملكة المغربية في بنغازي ستشرع في تقديم خدماتها لرعاياها من أبناء الجالية المغربية المقيمة في هذا البلد بدائرة نفوذها، اعتبارا من بداية العام المقبل بعد غياب دام 9 سنوات.

وكانت يشار الي ان الجالية المغربية في ليبيا طالبت أكثر من مرة السلطات المغربية في شخص وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بـ”التعجيل بفتح قنصليتي بنغازي وطرابلس”.

وذكرت الصحيفة المغربية أن هذة المطالب تجددت مع الفيضانات الأخيرة التي هزت شرقي المملكة ، وفقد إثرها عدد من مغاربة ليبيا أوراقهم الثبوتية.

وأبانت الصحيفة كذلك ان  عددا من المغاربة في ليبيا انتهت مدة صلاحية جوازات سفرهم دون تجديد، أثر غياب الخدمات القنصلية وإغلاق القنصلية. 

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