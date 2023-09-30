عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استخدمت الدجل.. اليوم محاكمة سيدتين نصبتا على المواطنين

صدى البلد

 تستكمل محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، اليوم السبت، محاكمة سيدتين، بتهمة الدجل و النصب على المواطنين.

في مجلس الدولة.. انعقاد عمومية محكمة القضاء الإداري اليوم لتوزيع الاختصاصات

فقأ عينيها والسبب صادم.. مأساة ممرضة السلام مع تاجر المخدرات| تفاصيل مثيرة


البداية أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (سيدتين "لإحداهن معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظة القليوبية)، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

 

استخدمت الدجل


بمناقشتهما - بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة - عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم).

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم إحالتهما للمحاكمة العاجلة لبد محاكمتهما.

الدجل اعمال الدجل جنح الأميرية قسم شرطة الأميرية مباحث قسم شرطة الأميرية محكمة جنح الأميرية مديرية امن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

خلال ساعات.. الكهرباء تعلن مفاجأة للمصريين بشأن انقطاع التيار

هل العاصفة إلياس على الأبواب؟|الأرصاد تفجر مفاجأة خلال ساعات بعد كارثة اليونان

1447 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم السبت

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

موضوعات متعلقة

زوج مذيعة شهيرة أمام المحكمة اليوم.. أعرف القصة

بفأس .. الحكم على الأم المتهمة بضرب طفلها حتى الموت اليوم

رئيس قضايا الدولة يشهد ختام دورة "صياغة عقود الاستثمار وطرق فض المنازعات"

بالأسماء.. ننشر الدوائر الجنائية بمعسكر قوات الأمن بالجيزة في العام القضائي الجديد

بالأسماء.. ننشر الدوائر الجنائية بمحكمة زينهم في العام القضائي الجديد

بالأسماء .. ننشر الدوائر الجنائية بمحكمة عابدين في العام القضائي الجديد

رئيس قضايا الدولة يحضر دورة فن صياغة عقود الاستثمار.. صور

ننشر الدوائر الجنائية الـ27 بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع في العام القضائي القادم

ترشيحاتنا

البصل بـ 25.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 30 سبتمبر 2023

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: انتظروا أمطار

نيسان وتويوتا وهيونداي.. أسعار 5 سيارات سيدان جديدة في مصر

الانتخابات الرئاسية 2024.. السماح للوافدين بالتصويت فى أى محافظة

كيف تسأل الله الرزق؟| احذر عادة سيئة تمنعه.. و21 كلمة لسرعة جلبه

الأرصاد: أمطار خفيفة اليوم على غرب البلاد والطقس حار في القاهرة الكبرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالألوان المميزة .. إلهام شاهين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

نشرة المرأة و الصحة|أسباب وأعراض مرض الفنان محمد فريد.. كيفية التعامل مع ظهور بثور مؤلمة في الجسم

حقيقة طرح عملة بلاستيكية فئة الـ 50 جنيها .. البنك المركزي يرد بالتفاصيل

Ain Ghazal تماثيل عين غزال برأسين وبدون أيدي.. هل اُستخدمت في طقوس عربية للأشباح ؟

فيديو

لازم يتعلم لهجة بلده.. طلب خاص من أنغام لجمهورها الكويتي بشأن نجلها

يتربى في عزكم.. أنغام تقدم ابنها للجمهور الكويتي لأول مرة

اتهرينا تهزيق وإهانة.. فيديو ناري لـ هيدي كرم لهذا السبب

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ