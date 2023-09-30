استخدمت الدجل.. اليوم محاكمة سيدتين نصبتا على المواطنين

تستكمل محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، اليوم السبت، محاكمة سيدتين، بتهمة الدجل و النصب على المواطنين.



البداية أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (سيدتين "لإحداهن معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظة القليوبية)، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

استخدمت الدجل



بمناقشتهما - بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة - عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم).

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم إحالتهما للمحاكمة العاجلة لبد محاكمتهما.