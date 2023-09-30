بعد استجابة الرئيس السيسي لعلاجه|أشرف فولة: متخيلتش الرئيس ممكن يهتم بيا كده

كشف الكابتن أشرف أحمد زكي، بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، عن آخر تطورات حالته الصحية؛ وذلك بعد استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاجه وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة له.



وقال “زكي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت: “فوجئت لما مكتب الرئاسة تواصل معايا.. وكانت مفاجأة كبيرة مكنتش قادر استوعبها وكنت متوقع فقط أن وزير الرياضة هو اللي هيتواصل معايا”، معقبًا: “متخيلتش أبدا ان فخامة الرئيس ممكن يهتم بيا بالشكل ده”.





وتابع أشرف أحمد زكي، بطل مصر والعالم في كمال الأجسام: “ أنا كنت حاسس إني بحلم.. كل التلبيات العلاجية حصلت معايا وأنا دلوقتي هدخل المستشفى عشان ابدأ في العلاج”.

