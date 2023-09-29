الرئيس السيسي تدخل لإنقاذه.. ماذا حدث لبطل كمال الأجسام أشرف فولة؟

تصدر المصري أشرف فولة بطل كمال الأجسام السابق، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد تدهور حالته الصحية وتدخل الرئيس لعلاجه.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بسرعة التدخل لإنقاذ أشرف فولة ومنحه الرعاية الصحية اللازمة على نفقة الدولة.. فما قصة بطل الأجسام المصري؟

من هو أشرف فولة؟

أشرف فولة بطل كمال أجسام بارز، سبق وفاز ببطولة العالم لكمال الأجسام عدة مرات، عام 2011 في الهند ثم في الإكوادور 2012، وبعدها بعامين في البرازيل، فضلا عن حصوله على المركز السابع في بطولة الأساتذة في إسبانيا عام 2019.

لم يكن يعاني "فولة" من أي مشاكل صحية، حيث كانت صحته جيدة ويمارس الرياضة بانتظام، إلا أنه خلال التحضير للمشاركة في بطولة كبرى خلال يوليو الماضي شعرت بإجهاد شديد.

ماذا حدث لـ أشرف فولة؟

وفقا لتصريحاته لـ "سكاي نيوز"، أجرى أشرف فولة العديد من الفحوصات الطبية لمعرفة سبب الإجهاد، ليكتشف أنه يعاني فشلا في الكليتين مع ضرورة الحصول على عناية طبية مستمرة، وتناول الدواء باهتمام.

لم ينجح العلاج في تحسين حالة بطل كمال الأجسام، حيث قرر الأطباء والمختصون استئصال الكليتين وبالفعل أجرى هذه الجراحة، ثم أصبح يجري الغسيل الكلوي باستمرار.

"جسدي لم يتحمل كثيرا، صرت أحتاج إلى زراعة كلى وأرسلت العديد من الاستغاثات لوزارة الشباب والرياضة ثم رئاسة مجلس الوزراء من أجل تقديم المساعدة لي باعتباري أحد أبطال مصر في كمال الأجسام".. هكذا يروي أشرف فولة معاناته مع المرض.

تدخل عاجل من الرئيس السيسي

بعد مرور 10 أيام من استغاثته، تلقى بطل كمال الاجسام اتصالا من مجلس الوزراء، الذي أبلغه باهتمام الرئيس السيسي بحالته والتوجيه بعلاجه الفوري.

كما استقبل فولة، اتصالا هاتفيا من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي متمنيا له الشفاء العاجل، حسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، منوها إلى حرص الحكومة على المتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها في سبيل الحفاظ على صحته.

وتلقى أشرف فولة، دعوة من المستشفى العسكري في المعادي، وعقب وصوله شعر باهتمام الأطباء بحالته، وبدأ إجراء فحوصات جديدة للوقوف على الوضع الحالي لجسده، قبل التحضير لعملية زرع الكلى وإتمامها في أسرع وقت ممكن.