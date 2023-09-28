أشرف فولة: تدخل الرئيس السيسي بنفسه لعلاجي فخر كبير وشرف

قال أشرف فولة، بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، إنه متواجد حاليا في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، بعد قرار الرئيس السيسي بعلاجه على نفقة الدولة، موضحا أن قرار الرئيس السيسي تاريخي بالنسبة له.

تفاصيل علاج أشرف فولة على نفقة الدولة

وأضاف "فولة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أنه لم يكن يتخيل حينما نشر منشور يستغيث بالمسؤولين أن الرئيس السيسي يهتم به شخصيا، "الرئيس السيسي أنا واحد من أبنائه، وبشكره جدا على اهتمامه بيا، لأن مكنش في خيالي أن الرئيس السيسي بنفسه هو اللي يهتم بيا الاهتمام ده، حاجة فوق الوصف ومشرفة ليا جدا".

وتابع بطل العالم في كمال الأجسام، أنه منذ ستة أشهر كان يعاني من مشاكل في ارتفاع ضغط الدم، وحينما قام بعمل فحص كامل على جسمه وجد مشاكل غير عادية في الكلى، "الدكتور كان مستغرب وبيقولي انت ماشي ازاي على رجلك، وبدأت أخرف في الكلام، ولقيت مشاكل كبيرة وبدأت أدخل في غيبوبة، ودخلت عناية مركزة، وبدأت قصة علاجي لغاية ما شيلت الكليتين".

واستكمل، أنه يقوم بعمل غسيل كلوي لمدة 3 مرات أسبوعيا، بسبب التكيسات المرتفعة على الكلى وكان هناك خطورة على حياته حال عدم إزالة الكليتين، ولم يتجه لأي جهة طوال تلك الفترة لمساعدته، "وصحابي الأبطال نصحوني أن لازم استغيث واكلم المسؤولين خصوصا أن التكاليف عالية".

ولفت إلى أنه منذ 5 أسابيع ويناشد وزارة الشباب والرياضة ولا أحد يرد عليه، إلا بعدما وصل الأمر للرئيس السيسي، كان هناك رد فعل غير عادي، ومسؤولين كثيرين انتقلوا إلى منزله شخصيا للتعامل معه والعمل على علاجه على نفقة الدولة.