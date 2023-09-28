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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف فولة لـ صدى البلد: تحرك الرئيس لإنقاذ حالتي الصحية موقف إنساني

أشرف فولة لاعب منتخب
أشرف فولة لاعب منتخب مصر لكمال الأجسام

كشف أشرف فولة لاعب منتخب مصر لكمال الأجسام، عن تفاصيل تحرك الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاجه بعد استغاثته ومعاناته مع المرض طوال الفترة الماضية. 

وقال فولة في تصريحات خاصة لصدى البلد: كنت أتعالج من مرض الفشل الكلوي لمدة 6 أشهر ولكن رحلة العلاج الطويلة أنهكتني ولم يكن بمقدوري الاستمرار وحينما وجهت استغاثة للرئيس السيسي فوجئت بتحركه لإنقاذي.

وأضاف : لم أكن أتوقع أن يتحرك الرئيس بنفسه لإنقاذي.. شعرت أن الوزارة أو حتى مجلس الوزراء على أقصى تقدير هم من سيتوجهون لعلاجي وهذا موقف إنساني أحتفظ به للرئيس الإنسان في المقام الأول.

وعن تفاصيل الحديث مع الوفد الرئاسي قال فولة : فوجئت بالوفد الرئاسي وتحدثوا عن تحرك الرئيس السيسي لعلاجي وقادوني للمستشفى ووجدت هناك استقبالا غير طبيعي من كل القائمين على المستشفى . 

وبسؤاله عن بداية رحلة العلاج قال: بالفعل بدأت عن طريق الخضوع لبعض الفحوصات الطبية وعلى أن يكون يوم السبت بداية المرحلة الأولى وبعدها ستتوالى المراحل حتى الشفاء بإذن الله.

واختتم أشرف فولة قائلا  : الرئيس السيسي إنسان في المقام الأول وهو أفضل وجهة للوطن أمام العالم والمصريون ينتظرون منه الكثير وهو يحمل الخير لمصر ومع الوقت سيأخذ مصر لتصبح دولة مختلفه تماما بعد المشاريع القومية وتحركاته في مختلف الجهات لوطن أفضل.

واختير أشرف فولة ضمن أفضل 100 رياضي بعد حصده ثلاث بطولات عالم في الهند 2011 والإكوادور 2012 والبرازيل 2014 وشارك في بطولة العالم بالهند 2021.

أشرف فولة عبدالفتاح السيسي السيسي

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