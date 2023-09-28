مصطفى بكري: الرئيس السيسي يوجه بعلاج بطل كمال الأجسام أشرف فولة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي استجاب بشكل إنساني، ووجه بعلاج المواطن أشرف أحمد ذكي الشهير بـ "أشرف فولة"، بطل مصر في كمال الأجسام والذي يعاني من فشل كلوي حيث تم إزالة الكليتين لوجود العديد من الترسبات والسموم عليها.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرئيس السيسي وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وأكد ضرورة التنسيق بين وزارتى الدفاع والصحة لتقييم حالة البطل، وإجراء عملية جراحية لزراعة الكلى بأحد مستشفيات القوات المسلحة.

انسانية الرئيس السيسي

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هذا يعطينا رسالة هامة ويدل على مدى انسانية الرئيس السيسي

