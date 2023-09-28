بكري: الرئيس اتخذ قرارًا لا يستطيع الإقدام عليه سوى الأبطال.. وأنقذ الدولة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي اتخذ قرارا لا يستطيع أن يقدم عليه سوى الأبطال، وكان يعلم أنه هدف لتنظيم ارهابي منظم كان ينخر في عظم المجتمع، فتصدى لهم وحافظ على الشعب المصري.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن السيسي حافظ على شرعية الشعب المصري العظيم، وكنا سعداء بتولي السيسي رئاسة الدولة في عام 2014، وبدأ حكاية الوطن الذي كان يعاني مشاكل متعددة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسي استلم الوطن وكانت معدلات التنمية لا تزيد على 2.2%، والإحتياطي الاستراتيجي كان لا يكفي، والدولة كانت تعاني ارهابا منتشرا.

غير صعبة على المصريين

وأشار مصطفى بكري إلى أن الرئيس السيسي كان إحساسه بالمستقبل عظيما، وكان يدرك أن الفترة القادمة صعبة ولكنها غير صعبة على المصريين.