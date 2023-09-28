مصطفى بكري: الدولة كانت على حافة الضياع في عهد جماعة الإخوان الإرهابية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إننا نعيش هذه الأيام ذكريات غالية، وهي ذكرى حرب أكتوبر 1973 وذكرى رحيل الزعيم العربي جمال عبد الناصر، إضافة إلى أننا نعيش استحقاقا انتخابيا رئاسيا بدأ بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه علينا أن نتذكر الوقائع والاحداث التي تمت في تاريخ هذا الوطن، خاصة أن الدولة كانت على حافة الضياع في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، وسببوا تهديدا كبيرا للدولة.

خلق الحوار بين الفرقاء

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي خلال فترة الإخوان، تصدى لكل محاولاتهم، ورفض الإنصياع لأوامرهم، وأصدر بيان حذر فيه من مخاطر تفكيك المؤسسات، وسعى لخلق الحوار بين الفرقاء.