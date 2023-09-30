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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أمانة تنظيم حماة الوطن تختتم جولات الأسبوع الرابع لدعم السيسي في الانتخابات المقبلة

صدى البلد

اختتم الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، الأسبوع الرابع من الزيارات الميدانية بالمحافظات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشملت زيارات الأسبوع الرابع محافظات “المنوفية، وكفر الشيخ، والغربية، والدقهلية، والقليوبية، وجنوب سيناء”، وسط حضور جماهيري حاشد من الكوادر التنظيمية لحزب حماة الوطن، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.

وتأتي هذه الزيارات تنفيذاً لبيان حماة الوطن الصادر في يوليو الماضي، بعد اجتماع المكتب التنفيذي، والذي قرر فيه الحزب مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة، وتسخير جميع الإمكانيات والجهود والعناصر البشرية اللازمة، وفتح جميع مقرات الحزب على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسي، وكذلك دعوة جميع المواطنين للاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لاستكمال ما قدمه من جهود ونجاحات شهدتها البلاد منذ توليه الحكم.

وأكد الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، أن اللقاءات الجماهيرية شهدت تفاعلا كبيرا من المواطنين، وكشفت حجم التأييد الشعبي الذي يحظى به الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار العطيفي إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم ومصر شهدت تقدما ملحوظا في جميع المجالات داخليا وخارجيا.

وأكد أمين تنظيم حماة الوطن، استمرار الجولات واللقاءات الجماهيرية لدعم الرئيس السيسي حتى إجراء الاستحقاق الدستوري، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات مؤخرا.

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