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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تكلفتها تتجاوز الـ100 ألف جنيه.. كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

كارول سماحة
كارول سماحة

خضعت الفنانة كارول سماحة لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة soul العربية، وشاركت كارول متابعيها مجموعة من هذه الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالات متنوعة وجذابة.

 

أسعار إطلالات كارول سماحة 

وظهرت كارول سماحة في الإطلالة الأولى بفستان برتقالي مكشوف من الظهر، من العلامة التجارية Alberta Ferretti، وقد وصل سعره إلى 1449 دولارا، اي ما يعادل 44,870 جنيه مصري.

 

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وظهرت كارول سماحة في الإطلالة الثانية بجانب سيارة SUV، وقد ارتدت فستان أسود قصير من تصميم دار Roberto Cavali، ووصل سعره إلى 1386 دولار، اي ما يعادل 42,919 جنيه مصري

 

أما في الإطلالة الثالثة، فقد أرتدت كارول سماحة فستان باللون الأخضر Mint، من العلامة التجارية Zelia، ووصل سعره إلى 750 دولار، اي ما يعادل 23,224 جنيه مصري.

وفي الإطلالة الرابعة ظهرت كارول سماحة بفستان اسود انيق من تصميم نور المحتسب الأردنية.

واكملت كارول سماحة إطلالالتها بتسريحة شعر منسدلة ومكياج رقيق، واكسسوارات تتماشى مع كل إطلالة وتبرز من اناقتها.

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة
كارول كارول سماحة إطلالات كارول سماحة مجلة soul أسعار إطلالات كارول سماحة الفنانة كارول سماحة

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