النشرة الدينية.. نصائح مهمة من رئيس جامعة الأزهر للطلاب.. حكم المصارعة في الإسلام.. حالات رد الهدية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية والأخبار المهمة في الشأن الديني، وتهم المنشغلين بالساحة الدينية في مصر، ونرصد أبرز هذه الأخبار في النشرة الدينية.

مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية تحثُّنا على طلب العلم والحرص عليه لتحقيق عمارة الكون



نصائح مهمة من رئيس جامعة الأزهر للطلاب في بداية العام الجديد



رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: البذخ في الأفراح إسراف نهى عنه الإسلام



حكم المصارعة في الإسلام وممارسة الملاكمة.. دار الإفتاء تجيب



هل يجوز قطع قراءة القرآن للصلاة على النبي؟ دار الإفتاء تجيب



توزيع مساعدات للأيتام.. قطار بيت الزكاة والصدقات يصل القليوبية في محطته الخامسة



حالات رد الهدية في الإسلام وعدم قبولها.. 4 مواقف اعتذر عنها



منظرهم يفرح.. العمامة تزين طابور الصباح في بداية العام الدراسي للمعاهد الأزهرية



الأزهر للفتوى: مواساة المهموم فى لحظات يأسه من واجبات أهله وأصدقائه

