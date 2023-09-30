رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: البذخ في الأفراح إسراف نهى عنه الإسلام

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن الحياة الزوجية حياة مقدسة قال الله تعالى فى محكم آياته {وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا}.

واوضح “الأطرش”، فى تصريح خاص لصدى البلد، أن الزواج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرتبة حشوها ليف، اما فى هذه الايام ما يقوم به الزوجان من تكاليف خطوبة وعقد زواج وجهاز وبزخ فى الأفراح وما الى ذلك هذا كله اسراف نهى عنه الاسلام وقال الله فى كتابه الكريم {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا}، قال النبي (اقلهن مهراً اكثرهن بركة) والحياة الزوجية كل مافيها انها مودة ورحمة وسكن .

وأشار الى أن السعادة لم تكن فى عدد الأوض ولم تكن فى النيش ولا السفرة ولا مثل هذه الأشياء وانما السعادة هو الرضا من الطرفين.

وأشار الى أن ما نراه من بزخ فى الأفراح كل هذه هى اشياء تبوء بالفشل الذريع، أما إذا بُنِىَ البيت على أساس من التقوى فاننا سنضمن لهذا البيت حياة آمنة واستقرار، وتأتي فيه المودة والرحمة والسكن التي امر الله بها.