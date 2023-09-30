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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نصائح مهمة من رئيس جامعة الأزهر للطلاب في بداية العام الجديد

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

استهل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، العام الدراسي الجديد بتحية العلم وتهنئة منسوبي الجامعة بتصدرها الجامعات الحكومية المصرية في الإصدار الجديد لتصنيف التايمز للتعليم العالي العام 2024م ويحث الطلاب على الجد والاجتهاد في طلب العلم.

وقال رئيس جامعة الأزهر، في كلمته ببداية العام الدراسي الجديد، إن الجامعة تبدأ هذا العام، وهي في صدارة الجامعات المصرية، وهذا يرجع إلى تطوير مناهجها واستقرار العملية التعليمية فيها، وجهود كثيرة مبذولة تعود بالخير على الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن الطلاب عليهم أن يعلموا أن التعليم الجامعي يعتمد على القراءة وكيفية الاستنباط ولابد من استفادة الطلاب من هذه المرحلة بشكل كبير، فهذه المرحلة مهمة جدا في حياة الطلاب، فهي مرحلة التأسيس والإنطلاق نحو الدراسات العليا.

وناشد، الطلاب أن يستفيدوا من هذه المرحلة وينهلوا من علم أساتذهم الذين هم أفضل الأساتذة على مستوى العالم في التخصصات المختلفة لا سيما التخصصات العربية والشرعية التي تتميز بها جامعة الأزهر عن سائر الجامعات وكذلك التخصصات العلمية.

رئيس جامعة الازهر جامعة الأزهر تحية العلم الجامعات

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