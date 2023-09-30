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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خس جامد.. كيف تحمى نفسك من المرض المتسبب في وفاة محمد فريد

محمد فريد
محمد فريد

اثار خبر وفاة الفنان محمد فريد صدمة بين الجمهور فهو من أكثر الشخصيات الفنية القريبة للقلب وأحبها الجمهور.

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وعانى الفنان محمد فريد خلال السنوات الأخيرة من وعكات صحية عديدة ولكن الأيام الماضية اشتدت آلامه مما أدى إلى دخوله المستشفى.

وكانت آخر الوعكات الصحية التي عانى منها الفنان الراحل محمد فريد هي نقص العناصر الغذائية الرئيسية في الجسم وانخفاض حاد في نسبة الهيموجلوبين.

ويتعجب البعض من أن نقص الهيموجلوبين هو السبب في وفاة الفنان محمد فريد فهو مشكلة شائعة ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن الانخفاض الحاد يؤدي إلى تعطل عمل العديد من أجهزة الجسم والوفاة.

وفي الحقيقة يحدث الانخفاض الحاد في نسبة الهيموجلوبين في الدم لاسباب متعددة وغالبا ما تكون إحدى مضاعفات مرض آخر أو علاجه لذا من المهم اتباع نظام غذائي مناسب واستشارة الطبيب أثناء العلاج من الامراض العضوية المختلفة للتمكن من الوقاية من انخفاض الحاد في نسبة الهيموجلوبين في الدم.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم أهم طرق علاج نقص الهيموجلوبين الحاد المتسبب في وفاة الفنان محمد فريد ز

يعالج مقدمو الرعاية الصحية انخفاض الهيموجلوبين عن طريق تشخيص السبب الكامن وراءه وعلى سبيل المثال، إذا كانت مستويات الهيموجلوبين لديك منخفضة، فقد يقوم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بإجراء اختبارات تكشف عن إصابتك بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد. 

إذا كان هذا هو حالك، فسوف يعالجون فقر الدم لديك بالمكملات الغذائية وقد ينصحونك بمحاولة اتباع نظام غذائي غني بالحديد وفي معظم الحالات يؤدي علاج السبب الكامن وراء فقر الدم إلى رفع مستوى الهيموجلوبين.

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ماذا تفعل في المنزل لعلاج انخفاض الهيموجلوبين؟


هناك أشياء كثيرة يمكن أن تسبب انخفاض الهيموجلوبين، وفي معظم الأوقات لا يمكنك التحكم في انخفاض الهيموجلوبين بنفسك ولكن تناول نظام غذائي غني بالفيتامينات يمكن أن يساعد في الحفاظ على خلايا الدم الحمراء.

 بشكل عام، اتباع نظام غذائي متوازن مع التركيز على العناصر الغذائية الهامة هو أفضل وسيلة للحفاظ على خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين صحية. هذه بعض الاقتراحات:

اللحوم الحمراء (لحم البقر) واللحوم من الأعضاء، مثل الكبد.
سمكة.
الخضروات الورقية، مثل اللفت والسبانخ.
العدس والفاصوليا والبازلاء.
المكسرات والتوت المجفف.

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