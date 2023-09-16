تحذير للرجال .. اذهب للطبيب فورا عند ظهور هذه الأعراض| تدمر الخصوبة

يتعرض الجهاز التناسلي لدى الرجال لعدد كبير من اللأمراض خاصة في البروستاتا مما يؤثر على خصوبتهم بالسلب

ويجب معرفه اللأمراض التي تصيب البروستاتا بشكل سريع لكي يتمكن الانسان من العلاج وتجنب المضاعفات

ومن اخطر الأمراض التي تصيب الجهاز التناسلي الذكوري هى سرطان البروستاتا لذا يجب على الرجال معرفة اعراضه للتمكن من اكتشاف الإصابة به بسرعة

ووفقا لما جاء في موقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي نرصد لكم اعراض سرطان البروستاتا



أعراض سرطان البروستاتا

إذا كان لديك أي أعراض تقلقك، تأكد من مراجعة طبيبك على الفور وقد تكون ناجمة عن حالات أخرى غير سرطان البروستاتا.

إذا كان لديك أي من الأعراض التالية، تأكد من رؤية الطبيب على الفور:

صعوبة في البدء بالتبول.

ضعف أو انقطاع تدفق البول.

التبول بشكل متكرر، وخاصة في الليل.

مشكلة في إفراغ المثانة بشكل كامل.

ألم أو حرقان أثناء التبول.

وجود دم في البول أو السائل المنوي.

ألم في الظهر أو الوركين أو الحوض لا يزول.

القذف المؤلم.

ضع في اعتبارك أن هذه الأعراض قد تكون ناجمة عن حالات أخرى غير سرطان البروستاتا.