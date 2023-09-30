عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سبب وفاة محمد فريد وتغير شكله

محمد فريد
محمد فريد

 فارق عالمنا الان الفنان محمد فريد نجم جيل التسعينيات والتمانينيات ما أثار الحزن في نفوس الوسط الفني والجمهور. 

وأعلنت ابنة الفنان محمد فريد خلال الأيام الماضية عن أن والدها اصابته وعكة صحية شديدة ادت الى دخوله المستشفى وطلبت من الجمهور الدعاء له. 

تحذير للرجال .. اذهب للطبيب فورا عند ظهور هذه الأعراض| تدمر الخصوبة

أطعمة تساعد السرطان على الانتشار| القائمة صادمة

وكشفت ابنه الفنان الراحل محمد فريد أنه يعاني من نقص حاد في العناصر المغذية في الجسم وخاصة أن لديه انخفاض حاد في الهيموجلوبين في الدم

وما لا يعرفه كثيرون أن نقص الهيموجلوبين في الدم في بعض الأحيان يكن خطير ويؤدي إلى الوفاه لأنه العنصر الرئيسي لتغذية وتشغيل معظم أجهزة الجسم

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم أهم المعلومات عن مرض الفنان محمد فريد الذي تسبب في وفاته

IMG_3398
IMG_3398


ما هو انخفاض الهيموجلوبين؟
الهيموجلوبين هو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء  وتحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. الأكسجين يزود خلاياك بالطاقة ويمنحك الطاقة و قد يكون انخفاض مستوى الهيموجلوبين علامة على عدة حالات، بما في ذلك أنواع مختلفة من فقر الدم والسرطان
ماذا يحدث عندما يكون الهيموجلوبين منخفضا؟
إذا كان المرض أو الحالة تؤثر على قدرة الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء، فقد تنخفض مستويات الهيموجلوبين لديك. عندما يكون مستوى الهيموجلوبين منخفضًا، فهذا يعني أن جسمك لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين، مما يجعلك تشعر بالتعب الشديد والضعف

يذكر أن الفنان محمد فريد قدم الكثير من الاعمال الفنيه طوال رحلته سواء في التليفزيون أو السينما اهمها مسلسل ليالي الحلميه وفيلم احكي يا شهرزاد

محمد فريد التعب الشديد الهيموجلوبين الفنان محمد فريد وفاة محمد فريد سبب وفاة محمد فريد سبب وفاة الفنان محمد فريد مرض الفنان محمد فريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابن اخته خلص عليه.. جريمة مروعة غرب الجيزة والسبب صادم

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

أهدر البنزين .. قرار عاجل ضد مسئول كبير بشركة بترول استولى علي ملايين

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

العثور على 5 جثث من عائلة واحدة داخل منزل في أسيوط

موضوعات متعلقة

منهم كبار السن.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بالدوالي

أسباب غير متوقعة وراء التنميل في اليدين

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

برج العذراء وحظك اليوم السبت 30 سبتمبر 2023| يوم غريب

برج السرطان.. حظك اليوم السبت 30 سبتمبر 2023

برج الميزان.. حظك اليوم السبت 30 سبتمبر 2023| التوازن سر نجاحك

برج الحوت.. حظك اليوم السبت 30 سبتمبر 2023| حاجات حلوة في الطريق

برج العقرب .. وحظك اليوم السبت 30 سبتمبر 2023| الدنيا في صفك

ترشيحاتنا

مع بدء العام الدراسي الجديد| صندوق الإدمان يستعد للكشف على سائقي الحافلات المدرسية

السيسي: أقمنا مجمعات صناعية بعد تخصيصنا 30 مليون متر للمصانع وفوجئنا بمنشآت على 10% فقط

الذهب يتراجع 33 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

مصرع جندي أذربيجاني برصاص قناصة على الحدود مع أرمينيا

بعد توقع حادثة العراق .. عالم أزهري يحسم حقيقة وقوع التنبؤات

تشكيل باريس سان جيرمان أمام كليرمون فوت في الدوري الفرنسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها الأسماك .. أطعمة تحميك من الإصابة بنزلات البرد

في شهر التوعية بسرطان الغدة الدرقية.. هذه أبرز الأسباب والأعراض

سبب وفاة محمد فريد وتغير شكله

منهم كبار السن.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بالدوالي

فيديو

مفاجأة في سعر السكر عقب قرار الحكومة بعد وصوله 40 جنيها

هل غدا الأحد إجازة ؟.. وعطلة في أول أسبوع دراسة

زلزال جديد يضرب الذهب .. وتراجع 700 جنيه في الجرام بهذا التوقت

لبست الحجاب وخلعته.. مروة صبري: حلا شيحة استفزتني.. ودوختنا معاها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ