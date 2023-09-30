سبب وفاة محمد فريد وتغير شكله

فارق عالمنا الان الفنان محمد فريد نجم جيل التسعينيات والتمانينيات ما أثار الحزن في نفوس الوسط الفني والجمهور.

وأعلنت ابنة الفنان محمد فريد خلال الأيام الماضية عن أن والدها اصابته وعكة صحية شديدة ادت الى دخوله المستشفى وطلبت من الجمهور الدعاء له.

وكشفت ابنه الفنان الراحل محمد فريد أنه يعاني من نقص حاد في العناصر المغذية في الجسم وخاصة أن لديه انخفاض حاد في الهيموجلوبين في الدم

وما لا يعرفه كثيرون أن نقص الهيموجلوبين في الدم في بعض الأحيان يكن خطير ويؤدي إلى الوفاه لأنه العنصر الرئيسي لتغذية وتشغيل معظم أجهزة الجسم

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم أهم المعلومات عن مرض الفنان محمد فريد الذي تسبب في وفاته

IMG_3398



ما هو انخفاض الهيموجلوبين؟

الهيموجلوبين هو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء وتحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. الأكسجين يزود خلاياك بالطاقة ويمنحك الطاقة و قد يكون انخفاض مستوى الهيموجلوبين علامة على عدة حالات، بما في ذلك أنواع مختلفة من فقر الدم والسرطان

ماذا يحدث عندما يكون الهيموجلوبين منخفضا؟

إذا كان المرض أو الحالة تؤثر على قدرة الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء، فقد تنخفض مستويات الهيموجلوبين لديك. عندما يكون مستوى الهيموجلوبين منخفضًا، فهذا يعني أن جسمك لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين، مما يجعلك تشعر بالتعب الشديد والضعف

يذكر أن الفنان محمد فريد قدم الكثير من الاعمال الفنيه طوال رحلته سواء في التليفزيون أو السينما اهمها مسلسل ليالي الحلميه وفيلم احكي يا شهرزاد