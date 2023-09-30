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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شاكر: تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مراكز التحكم في توزيع الكهرباء

الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع مراكز التحكم في توزيع الكهرباء، مشيراً إلى أنه لم يكن لدينا أي مراكز توزيع للكهرباء من قبل علي الإطلاق.

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وأضاف "شاكر" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أن الرئيس السيسي وجه بتوفير شبكة لتوزيع الكهرباء تكون علي اعلي مستوي مثلما تكون في الدول المتقدمة، موضحاً أنه حتي الآن تم الإنتهاء من 6 مراكز تحكم في توزيع الكهرباء.

وتابع الدكتور محمد شاكر، أن عدد مراكز التحكم في توزيع الكهرباء علي مستوي الجمهورية بشكل عام سوف يصل عددهم إلي 18 مركز تقريباً.

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